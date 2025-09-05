نیویورک تایمز فاش کرد که در دوره پیشین ترامپ، او یک عملیات مخفیانه علیه کره شمالی انجام داده است که منجر به کشته شدن مردم این کشور شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «نیویورک تایمز» به نقل از منابعی گزارش داد که آمریکا در سال ۲۰۱۹، به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا و بدون اطلاع‌رسانی به کنگره، یک عملیات اطلاعاتی ویژه در کره شمالی انجام داده است.

این روزنامه نوشت که این عملیات که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، هرگز به صورت علنی تأیید نشده و نه در آمریکا و نه در کره شمالی به آن اشاره‌ای نشده است. «نیویورک تایمز» تأکید کرد که دولت ترامپ، نه قبل و نه بعد از این مأموریت، به اعضای کلیدی کنگره که بر عملیات اطلاعاتی نظارت می‌کنند، اطلاع نداده است که این امر می‌تواند نقض قانون محسوب شود.

این روزنامه آمریکایی گزارش داد که در آن زمان، آمریکا به دنبال نصب دستگاه‌های شنود برای رهگیری ارتباطات کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در طول مذاکرات واشنگتن و پیونگ‌یانگ در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی بود. اما هنگامی که یک واحد از نیرو‌های ویژه نیروی دریایی آمریکا در سواحل کره شمالی پیاده شدند، متوجه یک قایق در نزدیکی خود شدند.

به گفته این روزنامه: یک قایق کره شمالی در تاریکی ظاهر شد و افراد نیرو‌های ویژه از ترس اینکه شناسایی شوند، به سمت آن آتش گشودند. در عرض چند ثانیه، تمام افراد روی قایق کره شمالی کشته شدند.

«نیویورک تایمز» افزود که به احتمال زیاد آنها غیرنظامیانی بودند که به صید خرچنگ مشغول بودند، زیرا لباس نظامی به تن نداشتند و سلاحی حمل نمی‌کردند.

این روزنامه توضیح داد که در سال ۲۰۲۱، دولت (جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا) نتایج تحقیقات مربوط به این حادثه را به اعضای کلیدی کنگره اطلاع داد. با این حال، همانطور که در مقاله آمده، این موضوع هنوز محرمانه باقی مانده است. 

در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹، ترامپ و کیم جونگ اون در خط حائل نظامی که شبه‌جزیره کره را تقسیم می‌کند، با یکدیگر ملاقات کردند. در این دیدار، ترامپ به مرز نزدیک شد و کیم جونگ اون برای استقبال از او بیرون آمد. آنها دست دادند و سپس ترامپ وارد بخش کره شمالی شد و با کیم جونگ اون عکس گرفت.

پس از آن، رهبر کره شمالی به همراه رئیس‌جمهور آمریکا به بخش جنوبی رفتند، جایی که «مون جه این»، رئیس‌جمهور وقت کره جنوبی، از آنها استقبال کرد. سپس هر سه به  خانه صلح در منطقه مذاکرات «پان‌مونجوم» رفتند. این دیدار دور از چشم رسانه‌ها انجام شد. لازم به ذکر است که هدف از این مذاکرات، خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و لغو تحریم‌های آمریکا بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: کره شمالی ، دونالد ترامپ ، کره جنوبی
خبرهای مرتبط
پاسخ چین به ترامپ: توطئه علیه آمریکا؟ نه!
حضور دختر نوجوان کیم جونگ اون در پکن و تشدید گمانه‌زنی‌ها درباره رهبر بعدی این کشور
تاکید کیم جونگ اون بر گسترش روابط با چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
واکنش پنتاگون به پرواز جنگنده‌های ونزوئلا نزدیک ناو آمریکایی
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
آخرین اخبار
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل
آغاز صدور پاسپورت برای افغانستانی های مقیم قزاقستان
اعزام کمک های امدادی روسیه به افغانستان