نیویورک تایمز فاش کرد که در دوره پیشین ترامپ، او یک عملیات مخفیانه علیه کره شمالی انجام داده است که منجر به کشته شدن مردم این کشور شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «نیویورک تایمز» به نقل از منابعی گزارش داد که آمریکا در سال ۲۰۱۹، به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا و بدون اطلاعرسانی به کنگره، یک عملیات اطلاعاتی ویژه در کره شمالی انجام داده است.
این روزنامه نوشت که این عملیات که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، هرگز به صورت علنی تأیید نشده و نه در آمریکا و نه در کره شمالی به آن اشارهای نشده است. «نیویورک تایمز» تأکید کرد که دولت ترامپ، نه قبل و نه بعد از این مأموریت، به اعضای کلیدی کنگره که بر عملیات اطلاعاتی نظارت میکنند، اطلاع نداده است که این امر میتواند نقض قانون محسوب شود.
این روزنامه آمریکایی گزارش داد که در آن زمان، آمریکا به دنبال نصب دستگاههای شنود برای رهگیری ارتباطات کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در طول مذاکرات واشنگتن و پیونگیانگ در مورد برنامه هستهای کره شمالی بود. اما هنگامی که یک واحد از نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا در سواحل کره شمالی پیاده شدند، متوجه یک قایق در نزدیکی خود شدند.
به گفته این روزنامه: یک قایق کره شمالی در تاریکی ظاهر شد و افراد نیروهای ویژه از ترس اینکه شناسایی شوند، به سمت آن آتش گشودند. در عرض چند ثانیه، تمام افراد روی قایق کره شمالی کشته شدند.
«نیویورک تایمز» افزود که به احتمال زیاد آنها غیرنظامیانی بودند که به صید خرچنگ مشغول بودند، زیرا لباس نظامی به تن نداشتند و سلاحی حمل نمیکردند.
این روزنامه توضیح داد که در سال ۲۰۲۱، دولت (جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا) نتایج تحقیقات مربوط به این حادثه را به اعضای کلیدی کنگره اطلاع داد. با این حال، همانطور که در مقاله آمده، این موضوع هنوز محرمانه باقی مانده است.
در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹، ترامپ و کیم جونگ اون در خط حائل نظامی که شبهجزیره کره را تقسیم میکند، با یکدیگر ملاقات کردند. در این دیدار، ترامپ به مرز نزدیک شد و کیم جونگ اون برای استقبال از او بیرون آمد. آنها دست دادند و سپس ترامپ وارد بخش کره شمالی شد و با کیم جونگ اون عکس گرفت.
پس از آن، رهبر کره شمالی به همراه رئیسجمهور آمریکا به بخش جنوبی رفتند، جایی که «مون جه این»، رئیسجمهور وقت کره جنوبی، از آنها استقبال کرد. سپس هر سه به خانه صلح در منطقه مذاکرات «پانمونجوم» رفتند. این دیدار دور از چشم رسانهها انجام شد. لازم به ذکر است که هدف از این مذاکرات، خلع سلاح هستهای کره شمالی و لغو تحریمهای آمریکا بود.
منبع: آر تی