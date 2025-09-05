رشد تاریخی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از افزایش تاریخی ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی استان خبر داد.
وی اعلام کرد: با تلاشها و پیگیریهای مستمر، ظرفیت پذیرش در این رشتهها از ۲۷۷ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱٬۴۷۱ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی معادل ۴۳۱ درصد که در تاریخ آموزش عالی پزشکی کشور کمنظیر به شمار میآید.
نماینده هرمزگان که عضو شورای نمایندگان مجلس در سازمان سنجش آموزش کشور نیز هست، این دستاورد را نتیجه «ماهها پیگیری برای تحقق عدالت آموزشی و بهداشتی» در استان دانست و افزود: این افزایش ظرفیت فرصتی ویژه برای داوطلبان هرمزگانی ایجاد میکند تا در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی تحصیل کرده و در آینده بهعنوان نیروهای متخصص بومی، به ارتقای سطح خدمات درمانی استان کمک کنند.
خانم جراره همچنین تأکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، گامی بلند در راستای تقویت زیرساختهای بهداشت و درمان استان است و نویدبخش آیندهای روشن برای نظام سلامت هرمزگان خواهد بود.
وی با اشاره به پروژههای در حال اجرای توسعه زیرساختهای درمانی استان گفت: ترکیب این افزایش ظرفیت با طرحهای توسعهای، تحولی بزرگ در نظام سلامت هرمزگان ایجاد کرده و دسترسی مردم به خدمات درمانی بهتر را تضمین خواهد کرد.
جراره در پایان با اشاره به لزوم حفظ این سهميه مهم برای استان اظهار داشت: با وجود کاهش سهمیه برخی استانها، تلاشها ادامه دارد تا سهمیه هرمزگان در همین سطح حفظ شود و در صورت نیاز افزایش یابد.