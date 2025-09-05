باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم

جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه این بار بمباران در برج‌های مسکونی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی با آغاز حملات سنگین، برج های مسکونی شهر غزه را هدف حملات ویرانگر و متجاوزانه خود قرار داده است.

