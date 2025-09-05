اتحادیه عرب می‌گوید که صلح در غرب آسیا بدون تشکیل کشور فلسطینی و پایان دادن به «اقدامات خصمانه اسرائیل» محقق نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  اتحادیه عرب در بیانیه‌ای اعلام کرد که «عدم دستیابی به یک راه‌حل عادلانه برای آرمان فلسطین و اقدامات خصمانه قدرت اشغالگر» همچنان موانع اصلی «همزیستی مسالمت‌آمیز» در منطقه هستند.

این بیانیه بخشی از یک نشست در قاهره بود که روز جمعه با تأیید «چشم‌انداز مشترک برای امنیت و همکاری در منطقه» توسط وزرای امور خارجه عرب به پایان رسید. در این بیانیه که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری فرانسه رسیده است، بلوک عرب اعلام کرد که صلح، همکاری و همزیستی پایدار در غرب آسیا در حالی که (رژیم) اسرائیل به اشغال سرزمین‌های عربی ادامه می‌دهد یا «تهدید‌های ضمنی برای اشغال یا الحاق سرزمین‌های عربی بیشتری را مطرح می‌کند» امکان‌پذیر نیست.

جلسه امروز اتحادیه عرب در حالی برگزار شد که نظامیان رژیم اسرائیل حملات خود را در اطراف شهر غزه تشدید می‌کنند. همچنین، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم اسرائیل روز چهارشنبه از تصمیم تل‌آویو برای الحاق ۸۲ درصد مساحت کرانه باختری به اسرائیل خبر داد و بر ضرورت ممانعت از تشکیل کشور فلسطینی تأکید کرد.

این اظهارات واکنش بین‌المللی به خصوص کشور‌های عربی را در پی داشته است. امارات در همان روز به رژیم اسرائیل هشدار داد که الحاق کرانه باختری «خط قرمز» ابوظبی خواهد بود.

منبع: العربیه

برچسب ها: اشغالگری اسرائیل ، اتحادیه عرب ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
حماس ویدئویی از اسرای اسرائیلی در غزه منتشر کرد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
واکنش پنتاگون به پرواز جنگنده‌های ونزوئلا نزدیک ناو آمریکایی
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
آخرین اخبار
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل
آغاز صدور پاسپورت برای افغانستانی های مقیم قزاقستان
اعزام کمک های امدادی روسیه به افغانستان