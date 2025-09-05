باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اتحادیه عرب در بیانیهای اعلام کرد که «عدم دستیابی به یک راهحل عادلانه برای آرمان فلسطین و اقدامات خصمانه قدرت اشغالگر» همچنان موانع اصلی «همزیستی مسالمتآمیز» در منطقه هستند.
این بیانیه بخشی از یک نشست در قاهره بود که روز جمعه با تأیید «چشمانداز مشترک برای امنیت و همکاری در منطقه» توسط وزرای امور خارجه عرب به پایان رسید. در این بیانیه که نسخهای از آن به دست خبرگزاری فرانسه رسیده است، بلوک عرب اعلام کرد که صلح، همکاری و همزیستی پایدار در غرب آسیا در حالی که (رژیم) اسرائیل به اشغال سرزمینهای عربی ادامه میدهد یا «تهدیدهای ضمنی برای اشغال یا الحاق سرزمینهای عربی بیشتری را مطرح میکند» امکانپذیر نیست.
جلسه امروز اتحادیه عرب در حالی برگزار شد که نظامیان رژیم اسرائیل حملات خود را در اطراف شهر غزه تشدید میکنند. همچنین، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم اسرائیل روز چهارشنبه از تصمیم تلآویو برای الحاق ۸۲ درصد مساحت کرانه باختری به اسرائیل خبر داد و بر ضرورت ممانعت از تشکیل کشور فلسطینی تأکید کرد.
این اظهارات واکنش بینالمللی به خصوص کشورهای عربی را در پی داشته است. امارات در همان روز به رژیم اسرائیل هشدار داد که الحاق کرانه باختری «خط قرمز» ابوظبی خواهد بود.
منبع: العربیه