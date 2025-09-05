تیم بسکتبال نوجوانان در کاپ آسیا و برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم این رقابت‌ها به مصاف بحرین می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران امروز (جمعه ۱۴ شهریور) در مرحله یک چهارم کاپ آسیا مقابل نیوزلند شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

بدین ترتیب این تیم باید دیدار‌های خود را برای کسب جایگاه پنجم تا هشتم دنبال کند. بحرین حریف ایرلن در این مرحله است.

دیدار برابر بحرین صبح روز شنبه (۱۵ شهریور) برگزار می‌شود، تیم بسکتبال نوجوانان ایران در صورت برد در این دیدار، برای کسب جایگاه پنجم باید با برنده دیدار دو تیم چین تایپه و کره جنوبی رقابت کند و در صورت باخت با بازنده این دیدار برای کسب جایگاه هفتم رقابت می‌کند.

بحرین پنجمین حریف تیم بسکتبال نوجوانان ایران در کاپ آسیا است.

