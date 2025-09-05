اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0642\u0627\u06cc \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0646\u06cc\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0622\u0646 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0628\u062f\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u06f9 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f.\u00a0\n