اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

اعضای بدن گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز به بیماران اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آقای حسین زندی‌نیا که در یکی از جاده‌های استان البرز دچار سانحه تصادف شده بود، با رضایت خانواده آن مرحوم اعضای بدنش به ۹ بیمار جان دوباره بخشید. 

