باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام مجید انصاری در آیین گرامیداشت استاد ایرج صغیری با بیان اینکه بوشهر استانی هنرپرور و دارای سابقه‌ای درخشان در حوزۀ فرهنگ و هنر است، اظهار کرد: وظیفۀ خود دانستم به نمایندگی از ریاست جمهوری و دولت در این مجلس برای عرض تسلیت حضور پیدا کنم و مراتب تسلیت خود و دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور را به خانواده محترم، بستگان و جامعۀ هنری کشور به ویژه هنرمندان استان بوشهر اعلام کنم.

وی افزود: خداوند مردانی را که دارای جوهر ذاتی هنر هستند، در مسیر رشد و شکوفایی این استعداد قرار می‌دهد و استاد صغیری نیز در این مسیر به چهره‌ای درخشان و آینۀ افتخار کشور تبدیل شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به سوابق درخشان هنری استاد صغیری در حوزه فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی تصریح کرد: وی در دورانی با بزرگان، چون دکتر علی شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد همکاری داشت و در نمایشنامه ابوذر به کارگردانی داریوش ارجمند به عنوان بازیگر حضور یافت؛ نمایشی که اثری سیاسی، اعتقادی و اجتماعی بود و در مشهد، تهران و حسینیه ارشاد اجرا شد.

انصاری با توصیف استاد صغیری به عنوان هنرمندی مردمی، برای بازماندگان آن مرحوم صبر و عزت مسئلت کرد.