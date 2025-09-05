فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۲ سارق مسافرکش‌نما پس از تعقیب و گریز در اتوبان غدیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: عوامل گشت کلانتری ۱۷۸ شمس‌آباد حین گشت‌زنی در محدوده محور مواصلاتی اتوبان غدیر متوجه اشاره یک خانم با دهانی بسته سوار بر خودرو تیبا شدند که راننده‌اش زنبیل جلوی دهان او گرفته بود. بلافاصله دستور توقف صادر شد، اما سارقان بدون توجه به ایست پلیس متواری شدند که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو متوقف و سارقان قبل از متواری شدن دستگیر شدند.

پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد این افراد در پوشش مسافرکش در محدوده میدان ۷۲ تن خانمی را سوار کرده و با تغییر مسیر ضمن بستن دهان و اموال آنان را سرقت می‌کردند و آنها را در جاده رها می‌کردند.

پلیس شهرستان ری چهره مسافرکش‌های قلابی را علنی کرد

سرهنگ مافی خاطرنشان کرد: با دستور قضائی تصاویر متهمان جهت شناسایی مالباختگان احتمالی منتشر شد تا جهت شکایت به پلیس آگاهی شهرستان ری مراجعه کنند.

منبع: مهر

تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
یک شهرک بزرگ بسازید تمامی خلافکاران را جمع کرده روانه شهرک بکنید دور شهرک دیوارکشی بلند شود هیچکس هم رفت و آمد نداشته باشند فقط ما یحتاج آنان تامین و هزینه اش راخودشان پرداخت بکنندانها خودشان آن شهرک را اداره بکنند دولت هیچ نقشی نداشته باشد هر غلطی آنجا میکنند بکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرگ بر آمریکا
۲۳:۳۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اعدام این یک حیوان وحشی است،غیر قابل رام شدن.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چهره انسان خطاکار چه مشخصه
۰
۰
پاسخ دادن
