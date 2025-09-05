سخنگوی یونیسف، با هشدار درباره وضعیت کودکان در غزه، اعلام کرد که این شهر به مکانی پر از ترس، فرار و تشییع جنازه تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تس اینگرام، سخنگوی یونیسف تأیید کرد که شهر غزه به سرعت در حال تبدیل شدن به مکانی است که دوران کودکی نمی‌تواند در آن دوام بیاورد، شهری پر از ترس، فرار و تشییع جنازه.

اینگرام روز جمعه در نیویورک به خبرنگاران گفت: «جوان‌ترین و آسیب‌پذیرترین ساکنان شهر غزه به دلیل فروپاشی خدمات اولیه برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.»

او بر لزوم انجام هر کاری که ممکن است برای جلوگیری از حمله نظامی قریب‌الوقوع و گسترده رژیم تروریستی اسرائیل به منظور جلوگیری از یک «فاجعه غیرقابل تصور» تأکید کرد، اما گفت: «باورنکردنی‌ها قریب‌الوقوع نیستند؛ از قبل اینجا هستند. تشدید تنش‌ها در جریان است.»

سخنگوی یونیسف افزود: سوءتغذیه و قحطی بدن کودکان را ضعیف می‌کند، در حالی که آوارگی آنها را از سرپناه و مراقبت محروم می‌کند و بمباران هر حرکت آنها را تهدید می‌کند.

در همین زمینه، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد: بیش از ۷۰۰ هزار کودک در نوار غزه از آموزش رسمی محروم هستند. مدارس در غزه به پناهگاه تبدیل شده‌اند و خانه‌هایی که زمانی مملو از دانش‌آموزان بودند، به ویرانه تبدیل شده‌اند. کودکان دیگر جایی برای تحصیل ندارند.

این سازمان ادامه داد: «اگرچه هر کودکی حق تحصیل دارد، اما در نوار غزه این حق از او سلب شده است.»

از اکتبر ۲۰۲۳، دشمن اسرائیلی به ارتکاب جنایات نسل‌کشی، محاصره و گرسنگی در نوار غزه ادامه داده است که منجر به شهادت و زخمی شدن ۲۲۶،۳۰۵ غیرنظامی فلسطینی شده است که طبق آمار اولیه، اکثر آنها کودک و زن هستند. هزاران قربانی زیر آوار و در خیابان‌ها مانده‌اند و آمبولانس‌ها و گروه‌های امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند.

منبع: المسیره

تبادل نظر
