سخنگوی یونیسف، با هشدار درباره وضعیت کودکان در غزه، اعلام کرد که این شهر به مکانی پر از ترس، فرار و تشییع جنازه تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تس اینگرام، سخنگوی یونیسف تأیید کرد که شهر غزه به سرعت در حال تبدیل شدن به مکانی است که دوران کودکی نمیتواند در آن دوام بیاورد، شهری پر از ترس، فرار و تشییع جنازه.
اینگرام روز جمعه در نیویورک به خبرنگاران گفت: «جوانترین و آسیبپذیرترین ساکنان شهر غزه به دلیل فروپاشی خدمات اولیه برای زنده ماندن تلاش میکنند.»
او بر لزوم انجام هر کاری که ممکن است برای جلوگیری از حمله نظامی قریبالوقوع و گسترده رژیم تروریستی اسرائیل به منظور جلوگیری از یک «فاجعه غیرقابل تصور» تأکید کرد، اما گفت: «باورنکردنیها قریبالوقوع نیستند؛ از قبل اینجا هستند. تشدید تنشها در جریان است.»
سخنگوی یونیسف افزود: سوءتغذیه و قحطی بدن کودکان را ضعیف میکند، در حالی که آوارگی آنها را از سرپناه و مراقبت محروم میکند و بمباران هر حرکت آنها را تهدید میکند.
در همین زمینه، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد: بیش از ۷۰۰ هزار کودک در نوار غزه از آموزش رسمی محروم هستند. مدارس در غزه به پناهگاه تبدیل شدهاند و خانههایی که زمانی مملو از دانشآموزان بودند، به ویرانه تبدیل شدهاند. کودکان دیگر جایی برای تحصیل ندارند.
این سازمان ادامه داد: «اگرچه هر کودکی حق تحصیل دارد، اما در نوار غزه این حق از او سلب شده است.»
از اکتبر ۲۰۲۳، دشمن اسرائیلی به ارتکاب جنایات نسلکشی، محاصره و گرسنگی در نوار غزه ادامه داده است که منجر به شهادت و زخمی شدن ۲۲۶،۳۰۵ غیرنظامی فلسطینی شده است که طبق آمار اولیه، اکثر آنها کودک و زن هستند. هزاران قربانی زیر آوار و در خیابانها ماندهاند و آمبولانسها و گروههای امداد و نجات قادر به دسترسی به آنها نیستند.
منبع: المسیره