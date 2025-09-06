نماینده عالی دولت در استان فارس ضمن تأکید بر کرامت ذاتی انسان و محکومیت تفرقه‌افکنی جریان‌های سلطه‌گر، وحدت اسلامی را ظرفیتی برای شکوفایی فکری و نه به معنای حذف تفاوت‌ها دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست با علما و نخبگان اهل سنت اوز با اشاره به جایگاه انسان در آموزه‌های اسلامی، کرامت ذاتی انسان را فارغ از دین، مذهب و قومیت یادآور شد و گفت: در طول تاریخ، جریان‌های سلطه‌گر با بهره‌گیری از اختلافات مذهبی و قومی، به دنبال تفرقه‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی جوامع اسلامی بوده‌اند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی به معنای حذف تفاوت‌ها نیست، اظهار کرد: اختلاف در آرا و برداشت‌های علمی، نه تنها تهدید نیست بلکه ظرفیتی برای رشد، تولید اندیشه و پیشرفت امت اسلامی است. آن‌گونه که در سنت پیامبر اکرم (ص) نیز آمده است، اختلاف امت، زمینه‌ساز رحمت و شکوفایی فکری است.

استاندار فارس با اشاره به منابع معتبر استنباط احکام شرعی از جمله قرآن، سنت، اجماع و عقل، بر نقش دانش و گفت‌وگوی علمی در تقویت بنیان‌های فکری جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: در شرایطی که دشمنان اسلام با ابزار‌های رسانه‌ای و امنیتی به دنبال تفرقه‌افکنی هستند، تمرکز بر مشترکات و پذیرش تفاوت‌ها، ضرورتی راهبردی است.

او همچنین با اشاره به تجربه انسجام ملی در مقابله با تهدیدات اخیر، اتحاد شیعه و سنی در جریان جنگ دوازده‌روزه را نمونه‌ای از همبستگی عملی دانست و گفت: در آن روزها، ایستادگی مردم، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تصمیمات مدبرانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست پزشکیان، فداکاری نیرو‌های مسلح و انسجام مردمی دفاع ملی را شکل داد و سبب شد دشمنی که برای براندازی آمده بود، عقب‌نشینی کند.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو‌های علمی در فضای تعامل و تفاهم، اظهار کرد: بهره‌گیری از تفاوت‌های فکری و فقهی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فهم دینی و تقویت هم‌گرایی در جامعه اسلامی باشد.

او تصریح کرد: در تاریخ اسلام، اختلاف نظر‌های علمی همواره منشأ رشد و تولید اندیشه بوده‌اند و در شرایط امروز نیز، تمرکز بر مشترکات و مدیریت منطقی تفاوت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کند.

استاندار فارس ابراز امیدواری کرد که علما و نخبگان با استمرار این مسیر، به تقویت وحدت عملی در جامعه کمک کنند و زمینه‌ساز هم‌افزایی فرهنگی در سطح استان و کشور باشند.

منبع: روابط عمومی استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، انسجام ملی ، جنگ ۱۲ روزه ، شکست دشمنان
خبرهای مرتبط
نوای ارمنی در پارسه/کنسرت ارمنستان در تخت جمشید با حضور دیپلمات‌های ۲۳ کشور
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
رونق پروژه‌های عمرانی در دل تحریم‌ها/ افتتاح پنجاه و یکمین مرحله پروژه‌های شهری شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
آخرین اخبار
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تصادف زنجیره ای در محور شیراز - کازرون با ۸ مصدوم