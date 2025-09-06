باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست با علما و نخبگان اهل سنت اوز با اشاره به جایگاه انسان در آموزه‌های اسلامی، کرامت ذاتی انسان را فارغ از دین، مذهب و قومیت یادآور شد و گفت: در طول تاریخ، جریان‌های سلطه‌گر با بهره‌گیری از اختلافات مذهبی و قومی، به دنبال تفرقه‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی جوامع اسلامی بوده‌اند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی به معنای حذف تفاوت‌ها نیست، اظهار کرد: اختلاف در آرا و برداشت‌های علمی، نه تنها تهدید نیست بلکه ظرفیتی برای رشد، تولید اندیشه و پیشرفت امت اسلامی است. آن‌گونه که در سنت پیامبر اکرم (ص) نیز آمده است، اختلاف امت، زمینه‌ساز رحمت و شکوفایی فکری است.

استاندار فارس با اشاره به منابع معتبر استنباط احکام شرعی از جمله قرآن، سنت، اجماع و عقل، بر نقش دانش و گفت‌وگوی علمی در تقویت بنیان‌های فکری جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: در شرایطی که دشمنان اسلام با ابزار‌های رسانه‌ای و امنیتی به دنبال تفرقه‌افکنی هستند، تمرکز بر مشترکات و پذیرش تفاوت‌ها، ضرورتی راهبردی است.

او همچنین با اشاره به تجربه انسجام ملی در مقابله با تهدیدات اخیر، اتحاد شیعه و سنی در جریان جنگ دوازده‌روزه را نمونه‌ای از همبستگی عملی دانست و گفت: در آن روزها، ایستادگی مردم، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تصمیمات مدبرانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست پزشکیان، فداکاری نیرو‌های مسلح و انسجام مردمی دفاع ملی را شکل داد و سبب شد دشمنی که برای براندازی آمده بود، عقب‌نشینی کند.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو‌های علمی در فضای تعامل و تفاهم، اظهار کرد: بهره‌گیری از تفاوت‌های فکری و فقهی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای فهم دینی و تقویت هم‌گرایی در جامعه اسلامی باشد.

او تصریح کرد: در تاریخ اسلام، اختلاف نظر‌های علمی همواره منشأ رشد و تولید اندیشه بوده‌اند و در شرایط امروز نیز، تمرکز بر مشترکات و مدیریت منطقی تفاوت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی ایفا کند.

استاندار فارس ابراز امیدواری کرد که علما و نخبگان با استمرار این مسیر، به تقویت وحدت عملی در جامعه کمک کنند و زمینه‌ساز هم‌افزایی فرهنگی در سطح استان و کشور باشند.

منبع: روابط عمومی استانداری فارس