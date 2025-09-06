معاون اقتصادی استاندار گفت: ظرفیت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان برای توسعه متوازن، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجیب حسنی معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در سمینار معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری‌ها در وزارت کشور، سیستان و بلوچستان بعنوان قطب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کانون توجه مسئولین کشوری بوده است.

 

وی با اشاره به اهمیت افزایش اعتبارات دستگاه‌های حمایتی، گفت: به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان استان در این حوزه، میزان پرداخت تسهیلات جزء سه و چهار قانون از ۱۵۰ میلیون تومان فعلی به ۵۰۰ میلیون تومان و برای افزایش اثرگذاری در تولید، میزان تسهیلات کارفرمایی این بخش از ۴ میلیارد تومان کنونی به ۱۰ الی ۲۰ میلیارد تومان نسبت به نوع و مدل طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری سیستان و بلوچستان در ادامه بیان کرد: با توجه به کسری تولید انرژی در استان، سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و بادی باید در اولویت برنامه‌های بخش دولتی قرار گیرد و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سطح ملی نیز به منظور استفاده از ظرفیت‌های کم نظیر استان به سیستان و بلوچستان هدایت شوند.

 

در این نشست مجیب حسنی معاون اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان بر استفاده از ظرفیت‌های بومی و بهره مندی حداکثری جوانان استان از فرآیند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد.

 

شایان ذکر است که پیشنهادات مطرح شده توسط معاون اقتصادی استاندار، مورد توجه و تایید معاون اقتصادی وزیر کشور قرار گرفت و مقرر شد تا برنامه ریزی‌های لازم برای هدایت سرمایه‌گذاران و تبدیل سیستان و بلوچستان به قطب پروژه‌های انرژی‌های سالم و تجدیدپذیر انجام شود.

استانداری سیستان و بلوچستان 

 

