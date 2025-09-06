به همت یک خیر دهدشتی، ۳۰۰ متر فرش سجاده‌ای به ارزش ۵ میلیاردریال به مسجد امیرالمومنین(ع) دهدشت اهداء شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، سیده مریم پیروزانحمیدرضا صدیق‌نژاد خیر دهدشتی در خصوص جزئیات این خبر گفت: بحث وقف یک احسان ماندگار و جاوید است که همیشه می‌ماند.

وی افزود: انسان بعد از فوت او پرونده‌اش بسته می‌شود و آنچه برایش می‌ماند وقف است.

صدیق‌نژاد بیان کرد: مصادف با آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم(ص) ۳۰۰ متر فرش سجاده‌ای به ارزش ۵ میلیارد ریال توسط خانواده اینجانب به نیت پدر مرحوم‌مان حاج حسنقلی صدیق‌نژاد و شادوران برادر‌مان زنده‌یاد عباسقلی صدیق‌نژاد به مسجد امیرالمومنین (ع) دهدشت اهداء شد.

وی اظهار کرد: در گذشته هم‌چنین یک سردخانه به غسالخانه روستای رمضان و یک عدد آبسردکن به پتروشیمی دهدشت توسط خانواده اینجانب اهداء شد.

صدیق‌نژاد گفت: اگر خداوند توفیق دهد این مسیر مشارکت در امر خیر از طرف خانواده ما ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: دهدشت ، کهگیلویه ، مسجد
خبرهای مرتبط
ضرورت پالایش اپراتورهای خصوصی
اجرای ۳۰ برنامه در کهگیلویه به مناسبت ۵ مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه
افتتاح نمایشگاه کتاب در دهدشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهداء ۳۰۰ متر فرش سجاده‌ای توسط خیر دهدشتی به مسجد امیرالمومنین (ع)
آخرین اخبار
اهداء ۳۰۰ متر فرش سجاده‌ای توسط خیر دهدشتی به مسجد امیرالمومنین (ع)