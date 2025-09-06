باشگاه خبرنگاران جوان، سیده مریم پیروزان_ حمیدرضا صدیق‌نژاد خیر دهدشتی در خصوص جزئیات این خبر گفت: بحث وقف یک احسان ماندگار و جاوید است که همیشه می‌ماند.

وی افزود: انسان بعد از فوت او پرونده‌اش بسته می‌شود و آنچه برایش می‌ماند وقف است.

صدیق‌نژاد بیان کرد: مصادف با آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم(ص) ۳۰۰ متر فرش سجاده‌ای به ارزش ۵ میلیارد ریال توسط خانواده اینجانب به نیت پدر مرحوم‌مان حاج حسنقلی صدیق‌نژاد و شادوران برادر‌مان زنده‌یاد عباسقلی صدیق‌نژاد به مسجد امیرالمومنین (ع) دهدشت اهداء شد.

وی اظهار کرد: در گذشته هم‌چنین یک سردخانه به غسالخانه روستای رمضان و یک عدد آبسردکن به پتروشیمی دهدشت توسط خانواده اینجانب اهداء شد.

صدیق‌نژاد گفت: اگر خداوند توفیق دهد این مسیر مشارکت در امر خیر از طرف خانواده ما ادامه خواهد داشت.