حمیدرضا صدیقنژاد خیر دهدشتی در خصوص جزئیات این خبر گفت: بحث وقف یک احسان ماندگار و جاوید است که همیشه میماند.
وی افزود: انسان بعد از فوت او پروندهاش بسته میشود و آنچه برایش میماند وقف است.
صدیقنژاد بیان کرد: مصادف با آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم(ص) ۳۰۰ متر فرش سجادهای به ارزش ۵ میلیارد ریال توسط خانواده اینجانب به نیت پدر مرحوممان حاج حسنقلی صدیقنژاد و شادوران برادرمان زندهیاد عباسقلی صدیقنژاد به مسجد امیرالمومنین (ع) دهدشت اهداء شد.
وی اظهار کرد: در گذشته همچنین یک سردخانه به غسالخانه روستای رمضان و یک عدد آبسردکن به پتروشیمی دهدشت توسط خانواده اینجانب اهداء شد.
صدیقنژاد گفت: اگر خداوند توفیق دهد این مسیر مشارکت در امر خیر از طرف خانواده ما ادامه خواهد داشت.