باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس اعلام کرد: به اطلاع عموم هموطنان میرساند که به جهت برگزاری کنسرت ویژه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، مجموعه جهانی تختجمشید در روز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ به طور کامل تعطیل خواهد بود.
بر اساس اعلام این روابط عمومی، این اقدام به منظور حفظ نظم و امنیت بازدیدکنندگان و اجرای بهتر برنامه هنری انجام میشود؛ بنابراین گزارش، به علاقهمندان و گردشگران توصیه میشود زمان بازدید خود را به روزهای دیگر موکول کنند تا از این اثر تاریخی ارزشمند با آرامش و امکانات مناسب بهرهمند شوند.
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ضمن پوزش از هرگونه ناراحتی احتمالی، از همراهی و همکاری گردشگران گرامی قدردانی میکند و امیدوار است اجرای این رویداد فرهنگی، موجب ارتقای تعاملات فرهنگی بینالمللی شود.