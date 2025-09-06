باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در ادامه سفر‌های استانی‌اش و به‌منظور افتتاح ۹۰ طرح توسعه‌ای و زیرساختی روز پنجشنبه، سیزدهم شهریورماه، وارد خراسان جنوبی، سومین استان پهناور ایران شد.

حضور در گلزار شهدای شهر بیرجند و ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان، دیدار با آیت‌الله عبادی، نماینده ولی‌فقیه، بازدید از بخش‌های مختلف صداوسیمای استان، افتتاح پروژه‌های مرکز و نشست با فعالان جبهه فرهنگی انقلاب استان، دیدار با خانواده شهدا و نشستی با جهادگران استان ازجمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای سفر دوروزه رئیس سازمان صداوسیما به سرزمین طلای سرخ و دیار کویر‌های رویایی بودند.

رئیس سازمان صداوسیما در بدو ورود به این استان به گلزار شهدا رفت و به مقام شامخ شهدای گرانقدر ادای احترام کرد. سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، علیرضا کیخا، معاون امور استان‌ها، علیرضا آیینه‌دار، مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی و حسین قرایی، مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی، دکتر جبلی را در این سفر دوروزه همراهی کردند.

اولین دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بود. آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی در این دیدار گفت: رسانه ملی صدای حقیقت، صدای جمهوری اسلامی و صدای حق است و همه باید برای غنای بیشتر محتوای آن کمک کنند.

وی با بیان اینکه محتوا در رسانه، تغذیه فکری مخاطب را برعهده دارد، گفت: وظیفه رسانه ملی سنگین و حساس است و نقش مهمی در بیداری جهانی و مقابله با استکبار ایفا می‌کند؛ نقشی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم، به‌خوبی نمایان شد.

وی در ادامه این نکته را نیز متذکر شد که گرگ‌های بین‌المللی گاه در لباس بشردوستانه و با شعار عدالت ظاهر می‌شوند، اما دست جبهه کفر برای مخاطب هوشیار رو شده و دیگر پیروان گذشته را ندارد.

وی با تقدیر از برنامه‌های صداوسیما، از رسانه ملی خواست با بهره‌مندی از نیرو‌های جوان و تولید برنامه‌های خلاقانه، همچنان حلقه وصل جهان اسلام باشد و در مسیر تحقق عدالت رسانه‌ای گام بردارد.



عبور از مقاطع دشوار با اتکا به روحیه جهادی همکاران

جبلی نیز در این دیدار گفت: مدیریت جدید رسانه ملی در سال ۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که توقعات مردم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب ضرورت تحول را بیش‌ازپیش روشن ساخته بود و سند تحول در رسانه ملی در سه حوزه رویکردی، محتوایی و سازوکار آنتن تدوین و دنبال شد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت‌گستری و هویت‌محوری به‌عنوان دو حوزه مغفول در سند تحول رسانه ملی افزود: این رویکرد سبب شد مناطق محروم و کمتربرخوردار کشور بیش از گذشته دیده شوند.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه رسانه ملی دانشگاه عمومی و قرارگاه فرهنگی کشور است، گفت: بروز حوادث مهمی، چون دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا، کار رسانه را سخت کرد، اما با روحیه جهادی همکاران و حرکت در مسیر سند تحول توانستیم از این مقاطع دشوار عبور کنیم.

جبلی افزود: مردم نجیب و با بصیرت خراسان جنوبی همواره بدون چشم‌داشت در صحنه‌های ملی و معنوی حضور داشته‌اند و رسانه ملی جایگاه ویژه‌ای در انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها به‌ویژه خراسان جنوبی قائل است.



معرفی ظرفیت‌های ارزشمند استانی با مشارکت رسانه ملی

در ادامه، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان دارای فرصت‌های بسیار ارزشمندی برای کشور است که بخشی از آن هنوز ناشناخته مانده است. نیرو‌های انسانی توانمند ازجمله بزرگان دینی و فرهیختگان دانشگاهی، همچنین ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی خراسان جنوبی ازجمله قابلیت‌هایی است که باید با مشارکت رسانه ملی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

هاشمی‌با قدردانی از حضور مردم استان در صحنه‌های بزرگ ملی و مذهبی تأکید کرد: حضور پرشور مردم خراسان جنوبی نشان‌دهنده بصیرت و ولایتمداری آنان است.



پرونده HD سازی تمام استان‌ها تا پایان تابستان بسته خواهد شد

رئیس سازمان صداوسیما در آیین افتتاح طرح‌های جدید توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌های خراسان جنوبی و فارس نیز اظهار کرد: امروز با بهره‌برداری از طرح‌های HD سازی استان فارس و ده‌ها طرح دیگر به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان، گام بزرگی در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانه‌ای برداشته شده است. این طرح‌ها همراه با افتتاح پروژه‌های مهم در خراسان جنوبی، برگ سبزی است پیشکش به مردم شریف ایران اسلامی.

وی افزود: مردم غیور خراسان جنوبی، با حضور پرشور خود در عرصه‌های مختلفی، چون دفاع از کشور، انتخابات و راه‌پیمایی‌ها، همواره پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را مستحکم کرده‌اند.

جبلی همچنین از برنامه‌های بلندمدت برای HD سازی تمام استان‌های کشور تا پایان تابستان امسال خبر داد و عنوان کرد: این اقدامات درراستای ارتقای زیرساخت‌های رسانه‌ای کشور و دستیابی به استاندارد‌های جهانی در حال انجام است. پرونده HD سازی تمام استان‌ها تا پایان تابستان بسته خواهد شد.

رئیس سازمان صداوسیما با تقدیر از عزم و همت بلند همکارانش، گفت: همکاران ما از جان خود گذشتند و در سخت‌ترین روز‌ها با تلاش مجاهدانه خود عزت و افتخار را برای کشور به ارمغان آوردند. این اقدامات به الگوی بزرگی برای رسانه‌های خط مقاومت تبدیل شده است. ما در رسانه ملی همواره برای تبدیل غیرممکن‌ها به ممکن‌ها اهتمام جدی داشته‌ایم و طرح‌های افتتاحی امروز نیز ازجمله مصادیق این تلاش‌هاست.

وی همچنین بر اهمیت تداوم تلاش‌ها درراستای تقویت رسانه ملی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: در چهار سال گذشته، سخت‌ترین روز‌ها را گذراندیم، اما همچنان به‌عنوان فرزندان نظام، افتخار آفریدیم و در برابر دشمن ایستادیم. امیدواریم با یاری دولت و مجلس، بتوانیم در ادامه مسیر بهترین عملکرد را ارائه دهیم و کاستی‌های موجود را برطرف کنیم.

جبلی اضافه کرد: رسانه ملی باید مرجعیت خود را حفظ و در تثبیت برنامه‌ها و تولید محتوای فاخر، نقش بسزایی ایفا کند. همکاری با مجلس و دولت در این مسیر ضروری است تا در برنامه‌های رسانه‌ای موفق‌تر باشیم و محتوای باکیفیت‌تری به مخاطب برسانیم.

هدایت تولیدات فاخر استانی به آنتن ملی

رئیس رسانه ملی نشستی هم با فعالان جبهه فرهنگی انقلاب و تعدادی از مسئولان کانون‌های فرهنگی هنری استان خراسان جنوبی داشت. وی در این نشست از توجه ویژه به استان‌ها در مسیر تحقق مأموریت عدالت‌گسترانه رسانه ملی سخن گفت و اهتمام سازمان صداوسیما بر سوق دادن تولیدات فاخر استانی به آنتن ملی و کشف عوامل موفق تولید در استان‌ها را از مصادیق آن دانست.

وی به اجرای رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی ظرفیت‌های استانی اشاره و عنوان کرد: این طرح ملی تا کنون در دو استان خوزستان و ایلام عملیاتی شده و در آبان‌ماه سال جاری به خراسان جنوبی می‌رسد.

رئیس سازمان صداوسیما به تشکیل اتاق فکر عملیاتی در حوزه فرهنگ، توسعه ظرفیت فضای مجازی در شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها، بهره‌گیری بیشتر از نسل جوان در تولیدات ملی، اتحاد جبهه فرهنگی انقلاب و استان‌ها درراستای خنثی‌سازی تحریفات دشمنان، ترسیم و تقویت وحدت ملی و افزایش تولیدات نمایشی را نیز به‌عنوان نیاز‌های امروز رسانه برشمرد که لازم است همه نهاد‌ها و چهره‌های فرهنگی برای تحقق آن تلاش کنند.

بازدید رئیس رسانه ملی از فرستنده رادیویی فردوس

رئیس سازمان صداوسیما همچنین در روز دوم سفرش به استان پهناور خراسان جنوبی، به شهرستان فردوس رفته و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا در گلستان شهدای فردوس، به دیدار خانواده شهید محمدرضا رضایی زال رفت و یادوخاطره این شهید والامقام را گرامی داشت.

وی در ادامه از فرستنده رادیویی فردوس بازدید کرد و ضمن گفت‌و‌گو با همکارانش، بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای در استان‌های مختلف تأکید و از تلاش‌های صداوسیمای خراسان جنوبی در حوزه فنی قدردانی کرد.

برجسته‌سازی حرکت‌های جهادی و مردمی در قاب رسانه

جبلی در ادامه سفرش به استان خراسان جنوبی در جمع جهادگران نخبه استان در شهرستان فردوس حضور یافت و در سخنانش به سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به این استان اشاره و مردمان این دیار را وفادار، متعهد و پایدار معرفی کرد.

وی همچنین به هم‌زمانی HD شدن این شبکه استانی با مناسبت یادشده و سالروز حرکت‌های جهادی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از همدلی و همبستگی مردم دانست که در سخت‌ترین شرایط با هدایت رهبر انقلاب، موفق به شکست فتنه‌ها شدند.

جبلی حضور بسیج مردمی را عامل اصلی مقابله با فتنه‌های کشور برشمرد و تأکید کرد که رمز پیروزی، حضور و مشارکت گسترده مردم است.

رئیس رسانه ملی در ادامه با بیان اینکه صداوسیما وظیفه خود می‌داند، حداکثر استفاده را در معرفی حرکت‌های جهادی و مردمی داشته باشد، گفت: در همین راستا مستند‌های فاخر و برنامه‌های متنوعی را با همکاری جبهه فرهنگی و ظرفیت‌های گوناگون در شبکه‌های مختلف تولید کرده است که «به توان مردم» در شبکه یک و «یکی از ما» در شبکه مستند ازجمله آنهاست. هر سال بر حجم کمی و کیفی برنامه‌هایی که هویت مردم را برجسته می‌کنند، افزوده خواهد شد.

جبلی نقش‌آفرینی مردم در استمرار انقلاب اسلامی را نیز مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: حرکت‌های مردمی نقش بزرگی در بقای نظام دارند و توجه ویژه رسانه ملی در دوره تحول، برجسته‌سازی همین عنصر هویتی یعنی حضور مردم در صحنه است.

وی ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهیدان رضایی زال و سیدمحمد طبسی، از بهره‌برداری از ظرفیت‌های این استان در تولیدات محموعه‌های نمایشی و سهم ویژه خراسان جنوبی در برنامه «ایران ما» سخن گفت.

رئیس رسانه ملی به شعار سال و تدارک رویداد ویژه «ایران جان» به منظور معرفی ظرفیت‌های استانی اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان‌ها برگزار می‌شود و قرار است در ماه‌های آینده نوبت خراسان جنوبی فرا برسد و باید مدیران و مسئولان استانی و ملی از آن به بهترین شکل برای سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به پویش ایران ما گفت: در این پویش بخشی از آنتن شبکه‌های سراسری در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و شبکه خاوران در این پویش حضوری فعال دارد ودر همین راستا یکی از برنامه‌های کارشناسی پزشکی مربوط به خراسان جنوبی نیزاز شبکه یک به روی آنتن رفته است.

مسئولان رسانه ملی با قدردانی از نمایندگان مجلس و فعالان فرهنگی برای حمایت از رسانه ملی، خواستار ادامه همراهی آنها شدند و تأکید کردند: تحقق وظایف رسانه ملی در برنامه هفتم توسعه نیازمند پشتیبانی مجلس است.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی