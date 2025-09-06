کارشناس فوتبال می‌گوید که تیم ملی فوتبال با این ظرفیت به جام جهانی برود، مضحکه تیم‌های دنیا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسعود اقبالی کارشناس فوتبال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات کافا اظهار کرد: تیمی که در نیمه دوم بازی با تاجیکستان دیدیم تیم ملی اصلی ما هست و فقط سردار آزمون در این بازی نبود و همه بازیکنان حضور داشتند و با این تیم می‌خواهیم جام جهانی برویم.

تیم ایران از پس تیم درجه چندم تاجیکستان برنیامد 

او افزود: تاجیکی‌ها  ۲ حمله کردند و ۲ گل زدند. تیم دوم آسیا و با رنکینگ ۲۰ دنیا از عهده  تیم درجه چندم  تاجیکستان برنیامد. به نظرم این رنکینگ به درد خودشان می‌خورد و این آمار درست نیست. من خیلی وقت است که هشدار دادم که باید کار بنیادی کرد و درب فوتبال را ببندیم و هیچ  ارتباطی با دنیا نداشته باشیم و مثل دهه ۶۰ که ما ارتباط چندانی  با دنیا نداشتیم. سرمایه عظیمی،  ما در فوتبال داریم هزینه می‌کنیم و این پول‌های بیت المال که برای مردم هست را به یک مشت بازیکن می‌دهیم که ارزش چندانی ندارند. ما این پول‌ها را باید در سطوح پایه خرج کرده  و زیر ساخت‌ها  و امکانات ورزشی را درست کنیم. سیستم مدیریتی و تشکیلاتی علمی را جایگزین کنند و برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی  را در دستور کار قرار بدهند.

تیم ملی فوتبال با این ظرفیت در جام جهانی مضحکه دست تیم های دنیا می شود 

اقبالی گفت:  برهمین اساس بیاییم بچه‌ها را در سطوح پایه  در آکادمی‌هایی که علمی باشند، آموزش بدهیم. در آنجا نیرو‌های متخصص بیاوریم و سرمایه گذاری کنیم و بعد از ۱۰، ۱۵ سال درب فوتبال را باز کنیم تا  بتوانیم با تیم‌های آسیایی همانند ژاپن و کره جنوبی رقابت کنیم تا ۳ دوره بعد جام جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.  اگر  با این تیم  ملی و ظرفیت به جام جهانی برویم،  مضحکه دست تیم‌های دنیا می‌شویم و با شکست‌های مفتضحانه برمی گردیم. تیمی که برابر افغانستان یک گل می‌خورد و مقابل تاجیکستان هم مساوی می‌کند چگونه می‌خواهد در جام جهانی موفق باشد. اگر ما بهترین مربیان دنیا هم بیاوریم با این تیم نمی‌توانیم کاری کنیم. تیم ملی فوتبال برنامه‌ای در حمله ندارد و با ۲ حمله حریف، ۲ گل خورد. ما  ساختار دفاعی و  تهاجمی خوبی نداریم و اصول اولیه فوتبال را که کشور‌های پیشرفته دارند کار می‌کنند و در انتقال سریع ضربات، ضربات ایستگاهی و ضربات کرنر هیچ گونه برنامه مدون و دقیقی نداریم و ما چه فوتبالی داریم بازی می‌کنیم.

امیر قلعه نویی مقصر نیست و ساختار فوتبال مقصر است 

کارشناس فوتبال بیان کرد: امیر قلعه نویی مقصر نیست و ساختار فوتبال مقصر است، که  به آن توجه نکردیم. بازیکنان تیم ملی فوتبال  میانگین سنی شان بالای ۳۰ سال است.  البته بازیکنانی که در بازی با تیم ملی تاجیکستان بازی می‌کردند، میانگین سنی شان ۲۸ سال است. الان ارنج سنی بازیکنان تیم‌های بزرگ دنیا در حدود ۲۴، ۲۵ سال است و بازیکن ۱۷، ۱۸ ساله وارد زمین مسابقه می‌شوند، اما بازیکنان ۱۷، ۱۸ ساله ما در زمین‌های خاکی دارند بازی می‌کنند. براین اساس بازیکن ۲۷، ۲۸ ساله فوتبال یاد نمی‌گیرد، چون  فوتبال او شکل گرفته است و دیگر دست نمی‌شود. بازیکنان تیم ملی ما هنوز نمی‌توانند ۴ پاس به هم بدهند و مالکیت توپ را نمی‌توانند حفظ کنند و بعد از ۳ پاس، توپ را لو می‌دهند و هیچ برنامه‌ای نداریم و اصول اولیه فوتبال را بلد نیستیم پس ما چگونه می‌خواهیم برویم و با تیم‌های بزرگ دنیا بازی کنیم. اگر قصدتان این است که فقط بازیکنان را به جام جهانی ببرید پس به آنجا می‌روید و ۳ بازی می‌کنیم برمی گردید. دلشان را خوش کردند که ما از مرحله گروهی جام جهانی بالا می‌رویم، با این تیم ملی می‌خواهیم صعود کنیم.

با افکار پوپولیستی و فریبانه می خواهند دل مردم را به تیم ملی خوش کنند 

او خاطر نشان کرد: ما تراکم دفاعی، تراکم تهاجمی، اصل انتقال بازی، الگو‌های تهاجمی را نمی‌شناسیم و  شوت درست و حسابی هم  نمی‌توانیم به سمت دروازه حریف بزنیم و ما به چه چیزی دلمان خوش است. بعد می‌خواهیم مردم را فریب بدهیم و افکار پوپولیستی و فریبانه را می‌خواهیم پیاده کنیم و دل  مردم را به این تیم ملی خوش کنیم. تیم ملی امید ۴ گل به تیم هنگ کنگ زد همین تیم ۲ بازی دیگر خود را شکست می‌خورد و به ایران برمی گردد. وقتی شما می‌خواهید ساختمان بسازید و  پایه را خوب قرار نمی‌دهید، تا ثریا، دیوارکج  می‌شود. وقتی شما آکادمی و مدرسه فوتبال درست و حسابی ندارید نتیجه اش همین می‌شود. باشگاه‌های خود را مجبور نمی‌کنیم تا تیم‌های رده‌های سنی خود را داشته باشند و آکادمی و کمیته  فنی در باشگاه‌ها نداریم و گزینش مربیان ما چرخه باطل است و از این تیم به آن تیم دیگر می‌روند و هیچ دستاوردی ندارند. هیچ نظارت و کنترلی بر روی مربیان ما وجود ندارد.

۱۰۰ میلیارد به بازیکنی بدهیم که نمی‌تواند یک بغل پا بزند

اقبالی تصریح کرد: فقط ما  از فوتبال حرفه‌ای این را اجرا می‌کنیم که میلیارد‌ها پول به بازیکنان می‌دهیم و این پول مردم فقیر است که نان شب ندارند. چرا ما باید ۱۰۰ میلیارد به بازیکنی بدهیم که نمی‌تواند یک بغل پا بزند و این پول را یک مشت دلار،  ایجنت  و کارگزار غیر رسمی می‌گیرند. چه کسی دارد از اینها حمایت می‌کند؟ فوتبال ما به این روز افتاده و تاریک است و برای اینکه  روشن شود باید از پایه و اساس درست شود.  الان فوتبال  به مدیریت،  تشکیلات  و ساختار علمی نیاز دارد.  علم بخش عمده ورزش و فوتبال در جهان است و بدنسازی براساس اصول علمی باید انجام شود و تاکتیک‌های مختلف را اجرا کنید باید علمی باشد.  هر اطلاعاتی که بخواهید از هوش مصنوعی می‌توانید به دست آورید. الان در سایت  نوشته که آکادمی بارسلونا (لاماسیا) چه کار می‌کند؟ مسئولان فوتبال باید بروند و برنامه را بگیرند و کار کنند و بعد از ۱۰ سال دستاوردش را به دست می‌آوریم در صورتی که مثل آنها عمل کنیم. کاری که می‌کنیم آب در هاون کوبیدن است. شما هم وقتی باد می‌کارید، طوفان درو می‌کنید. ما اساس و پایه را نداریم.

تیم ازبکستان از ایران قوی تر است 

او درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران قهرمان جام کافا می‌شود، گفت: تیم ازبکستان از ایران قوی‌تر است و ملی پوشان ما  فینال سختی خواهند داشت. ازبکستان یکی از تیم‌های خوب آسیای مرکزی است و آنها دارند خوب کار می‌کنند و بازیکنان حرفه‌ای دارند در آنجا بازی می‌کنند. تیم ژاپن ۶۱ بازیکن لژیونر در اروپا دارد، اما ما یک نفر هم نداریم و فقط طارمی هست که به تیم المپیاکوس یونان رفته است. طارمی ۳۲ ساله می‌خواهد آنجا چه کار کند؟ اگر ژاپنی‌ها آن قدر بازیکن در اروپا دارند به خاطر کار بنیادی و اساسی است.  آنها برنامه ریزی دراز مدت و راهبردی دارند. در ژاپن معیاری برای گزینش هست و هر کسی را راه نمی‌دهند و الان هم دارند در بهترین تیم های دنیا بازی می‌کنند، اما ما به تیم‌های امارات،  قطر و عربستان  می‌رویم که اگر راهمان بدهند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
قلعه نویی: با اشتباهات خودمان و داوری مقابل تاجیکستان مساوی کردیم
پرکاس:
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بزارین همین تیم بره جام جهانی
حال کنیم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فوتبال هست دیگه // برزیل 7 تا از آلمان خورد / چی شد ؟؟؟ مضحکه شد ؟
مشکلات خیلی بزرگ تری داریم و فوتبال مهم نیست
برای سرگرمی هست و قرار نیست هیچوقت توی فوتبال قهرمان بشیم
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
همه مطالبی که در مورد فوتبال گفته شد واقعیت داره ولی مافیای چند لایه ورزش نمیگذارند کار اساسی انجام بشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
با سلام،کل بودجه ورزش پایه ومادر یعنی دوومیدانی اندازه پول یک بازیکن درجه ۳ فوتبال نیست برید نگاه کنیدبا یک سرچ ساده ادم متوجه میشه اونوقت انتظار داریم جایگاه ورزش کشور تو دنیا بالا باشه درود بر کارشناس جناب آقای اقبالی که حرف حق و زدن در این فوتبال باید بسته بشه و تمام ،چیزی که فقط مافیایی داره اداره میشه
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۴:۴۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سعیدافروز، قهرمان پارالمپیک در پرتاب نیزه در زمین خاکی داره تمرین میکنه در شرایط افتضاح ولی بازیکن فوتبالی که هیچ آورده ای برای مملکت نداره پول چندمیلیاردی میگیره. عدالتم آرزوست!
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
درایران بازیکن ۱۷و ۱۸ ساله درزمین خاکی
بازی میکند اما در اروپا درتیم ملی
پیدا کنید پرتقال فروش را
ممنون از آقای اقبالی
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بهتره اداره مالیات از این بازیکن‌های با دریافت بالا ۷۰درصد مالیات بگیره تا سطح توقعات این آدمای پول دوست کم بشه
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسپولیس
۱۱:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
گل گفتی این بازیکنان پیر فکرمیکنم حق حساب به مسئولین فدراسیون ومربیها میدن ومیرن تیم ملی اخرسرهم هرکدوم یه ماشین آخرین مدل هم می‌گیرند صدافسوس من بدبختاسنپ سوارشم برم دکتر
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حرفت حق و کاملن بجاست. اما کی میخاد و میتونه جلو اینا رو بگیره که این پول بیت المال رو هدر ندن و اینجور فوتبالی رو تعطیل کنه؟! همشون دستشون تو یک کاسه ست خودشونم خوب میدونن فوتبالیست نیستن فقط پول مفت بگیر هستن.
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۰:۳۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
احسنت بر شما که حقیقت رو گفتی یه تیم باشگاهی خیلی بهتر از تیم ملی بازی میکند
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
این بازیکن صد میلیاردی حتما پارتی دارد. وگر نه، نه معروف است نه بازی خوبی دارد
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شرفت کارشناسی خوب و درست و منطقی کرد. با این روش وبا این بازیکنان راه به جایی نخواهیم برد... نمایندگان مجلس رئس جمهور از وزیر ورزش و مسولان بخواهند که این فدراسیون فوتبال را منحل و کارکنان آن برکنار شوند. و یک مدیر متخصص و باسواد و فوتبالی باشد بعنوان رئس فدراسیون و که با یکی از باشگاه اروپایی درجه یک قرارداد بسته شود. یک آکادمی فوتبال درست شود.و برای برنامه ریزی چند ساله و تربیت بازیکنان جوان و با استعداد...
۰
۱۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
فساد در ايران غوغا ميكند از جمله فوتبالش. بخور بخوري راه انداخته اند كه نگو. خر تو خر شده.
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مشکل قلعه نوعی نیست این همه سال تیم ملی به جایی نرسیده، رئیس های فدراسیون هستن که هیچ کس بالا سرشون نیست به کسی هم جواب پس نمی دهند تهش با یه تغییر مربی سر و ته همه چی به هم میاره
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
رئیس فدراسیون با اون گند ویلموتس دوباره رئیس فدراسیون شده الان برای اینکه سواد و وکیل درست حسابی ندارن نمیتونن مربی در سطح جهانی بیارن برای همین یک مربی داخلی درجه آخر جهان مثل قلعه نوعی براشون راحت تر هست فردا هم باخت بدن میگن از مربی داخلی حمایت کردیم ، برنامه ۹۰ هم نیست از رئیس فدراسیون سوال جواب کنه خیالشون راحت راحت هست
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
والا یه مشت ادایی که دنبال مهمونی و پز دادن و دختر بازی
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بجای اینکه تیم ملی میفرستادید تاجیکستان با لیگ دسته دوم ایران بازی میکردن اصلا میدید درمقابل با هوادار و نساجی قائمشهر میتونند بازی ببرند یا نه ، قلعه نوعی مربی در سطح ملی نیست
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خیلی از بازیکنان حال حاضر تیم ملی بایستی در تیم پیشکسوتان بازی کنند چرا به جوانتر ها اعتماد نمیکنیم در بازیهای دوستانه جوانترها را محک بزنیم و از شکست نهراسیم .
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حالا بروند بازیکن ۱۵ ساله بیاورند درست نیشود؟ تیم آلومینیوم اراک یه تیم جوان آورد از همه باختند حتی از تیم پیر گل گهر و خیبر. مشکل توی جوانی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اونموقع که مافیایی فوتبال شکل گرفت و از بچه مردم از نونهالان تا جوانان در باشگاه های کشور پول های کلان درخواست میکردین آخرش میشه این یه مشت از خدا بی خبر منفعت طلب جیبشون رو پر میکنن و به ریش مردم این مملکت می‌خندن و میرن
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بهتره رفتن به جام جهانی و حذف کنین

من ب یک عنوان یک راضی نیستم
این همه پول ب یک تیم ملی داده بشه
فقط بخاطر شادی کاذب چند روزه

بعدا هم با ناراحتی سنگین از حفظ ش از جام جهانی با بازی ها نصف و نیم ش

همین ۱۰۰ میلیارد ۱۰۰ واحد خونه استیجاری کم اجاره بسازند بدن ب خونواده ها مستحق

من ب خدا شادم
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
تیم ملی خودش خیلی سنگین از جام جهانی انصراف بده ، وگرنه اگه این تیم به جام جهانی بره آبروریزی بزرگی درست میشه یعنی کوچیک و بزرگ همه به ما می‌خندن و مسخره میکنن
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
درسته اوضاع تیم ملی خوب نیست ولی نه اینجور دیگه .ایرانیان مردان روزهای سخت هستند
۲۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
افکار آدمای احمقی مثل تو هستش که این مملکت رو به این روز انداخته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
روز سخت همین بازی با تاجیکستان بود که آبروی تیم دوم آسیا پیش ۱۰۶ جهان رفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ای گل گفتی
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
این پولهای مفت رو به فوتبالیستهای در پیتی ندین.این جماعت از غیرت وملی گرایی فقط به پول فکر میکنند.حتی عرضه اعتراض به جنایات اسراییل در غزه هم ندارن.وبه دروغ از مردم ومشکلات مردم حرف میزنن.اتفاقا صدا وسیما کار خوبی میکنه که حق پخش بازی این جماعت رو نمیده.نه هنری دارند نه غیرتی
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Aliali
۰۷:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
واقعا هم نمی‌توانند یک بغل پا بزند خجالت اوره.. تیم محلی از اینا بهتر بازی میکنه ...بازیکنی که باشگاه نداره رو هم به تیم ملی دعوت میکنن... تیم ملی شده روابطی و باند بازی
۰
۳۵
پاسخ دادن
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
آخرین اخبار
دست رد مدافع مطرح ایتالیایی به پرسپولیس
۴ طلای ۲۴ عیار برای شیرزنان ایران/ ۳ فینالیست در ساندا مردان
ووشو قهرمانی جهان/ منصوریان و دریایی طلایی شدند
۲ بازیکن با تراز جهانی جذب پرسپولیس می‌شوند/ با طارمی هم صحبت کردم
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
شهربانو منصوریان برای ششمین‌بار قهرمان جهان شد
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
صدرنشینی امید‌های ایران با طوفان شش‌گله مقابل گوام + فیلم
بازیکن بارسلونا به استقلال پیوست
دبیر: بالا بردن پرچم مقدس ایران لیاقت می‌خواهد
تاریخ‌سازی زهرا کیانی با ضرب نخستین طلای تاریخ تالو بانوان؛ سهیل موسوی برنز جهان را گرفت
بحرین از مدال‌های بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ رونمایی کرد
پایان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی فیتنس با معرفی نفرات برتر
جام بین المللی بدمینتون کاسپین؛ علی حیاتی نقره‌ای شد
هواداران استقلال در انتظار رونمایی رسمی رسمی از بازیکن سابق بارسلونا
کی‌روش در حمایت از قلعه نویی: یک سرمربی خوب دارید
رقابت‌های قهرمانی کشور شنا تحت نظارت ipc/ تهران قهرمان شنا نابینایان ایران شد
قهرمانی نمایندگان ایران در جام بین‌المللی بدمینتون کاسپین
روز‌های پرکار تقوی در بانکوک؛ دیدار با روسای FIVB و AVC
مظفر: با ۲ قدرت جهانی فوتسال هم‌گروه می‌شویم/ آماده رویارویی با تیم‌های قوی هستیم
اسکواش ایران در مسیری تازه؛ امجدخان به تهران رسید
سرمربی پرتغالی هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را بر عهده گرفت
دنیامالی: برای داشتن جامعه‌ای بانشاط به همکاری بین دستگاهی نیاز داریم
برگزاری جلسه فنی قلعه‌نویی برای بازیکنان
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
واکنش مدیرفنی آکادمی استقلال به محرومیت سنگین کادر فنی نونهالان
مسئولیت سنگین بر دوش هادی و مهروز ساعی
سرمربی پاری‌سن‌ژرمن زیر تیغ جراحی؛ دلیل: بی‌احتیاطی در دوچرخه‌سواری!
فوتسال بانوان ایران در سید سوم قرعه کشی جام جهانی
ملاقات کلیدی طارمی با سرمربی المپیاکوس؛ آماده ورود به ترکیب اصلی