باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسعود اقبالی کارشناس فوتبال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات کافا اظهار کرد: تیمی که در نیمه دوم بازی با تاجیکستان دیدیم تیم ملی اصلی ما هست و فقط سردار آزمون در این بازی نبود و همه بازیکنان حضور داشتند و با این تیم میخواهیم جام جهانی برویم.
او افزود: تاجیکیها ۲ حمله کردند و ۲ گل زدند. تیم دوم آسیا و با رنکینگ ۲۰ دنیا از عهده تیم درجه چندم تاجیکستان برنیامد. به نظرم این رنکینگ به درد خودشان میخورد و این آمار درست نیست. من خیلی وقت است که هشدار دادم که باید کار بنیادی کرد و درب فوتبال را ببندیم و هیچ ارتباطی با دنیا نداشته باشیم و مثل دهه ۶۰ که ما ارتباط چندانی با دنیا نداشتیم. سرمایه عظیمی، ما در فوتبال داریم هزینه میکنیم و این پولهای بیت المال که برای مردم هست را به یک مشت بازیکن میدهیم که ارزش چندانی ندارند. ما این پولها را باید در سطوح پایه خرج کرده و زیر ساختها و امکانات ورزشی را درست کنیم. سیستم مدیریتی و تشکیلاتی علمی را جایگزین کنند و برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی را در دستور کار قرار بدهند.
اقبالی گفت: برهمین اساس بیاییم بچهها را در سطوح پایه در آکادمیهایی که علمی باشند، آموزش بدهیم. در آنجا نیروهای متخصص بیاوریم و سرمایه گذاری کنیم و بعد از ۱۰، ۱۵ سال درب فوتبال را باز کنیم تا بتوانیم با تیمهای آسیایی همانند ژاپن و کره جنوبی رقابت کنیم تا ۳ دوره بعد جام جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر با این تیم ملی و ظرفیت به جام جهانی برویم، مضحکه دست تیمهای دنیا میشویم و با شکستهای مفتضحانه برمی گردیم. تیمی که برابر افغانستان یک گل میخورد و مقابل تاجیکستان هم مساوی میکند چگونه میخواهد در جام جهانی موفق باشد. اگر ما بهترین مربیان دنیا هم بیاوریم با این تیم نمیتوانیم کاری کنیم. تیم ملی فوتبال برنامهای در حمله ندارد و با ۲ حمله حریف، ۲ گل خورد. ما ساختار دفاعی و تهاجمی خوبی نداریم و اصول اولیه فوتبال را که کشورهای پیشرفته دارند کار میکنند و در انتقال سریع ضربات، ضربات ایستگاهی و ضربات کرنر هیچ گونه برنامه مدون و دقیقی نداریم و ما چه فوتبالی داریم بازی میکنیم.
کارشناس فوتبال بیان کرد: امیر قلعه نویی مقصر نیست و ساختار فوتبال مقصر است، که به آن توجه نکردیم. بازیکنان تیم ملی فوتبال میانگین سنی شان بالای ۳۰ سال است. البته بازیکنانی که در بازی با تیم ملی تاجیکستان بازی میکردند، میانگین سنی شان ۲۸ سال است. الان ارنج سنی بازیکنان تیمهای بزرگ دنیا در حدود ۲۴، ۲۵ سال است و بازیکن ۱۷، ۱۸ ساله وارد زمین مسابقه میشوند، اما بازیکنان ۱۷، ۱۸ ساله ما در زمینهای خاکی دارند بازی میکنند. براین اساس بازیکن ۲۷، ۲۸ ساله فوتبال یاد نمیگیرد، چون فوتبال او شکل گرفته است و دیگر دست نمیشود. بازیکنان تیم ملی ما هنوز نمیتوانند ۴ پاس به هم بدهند و مالکیت توپ را نمیتوانند حفظ کنند و بعد از ۳ پاس، توپ را لو میدهند و هیچ برنامهای نداریم و اصول اولیه فوتبال را بلد نیستیم پس ما چگونه میخواهیم برویم و با تیمهای بزرگ دنیا بازی کنیم. اگر قصدتان این است که فقط بازیکنان را به جام جهانی ببرید پس به آنجا میروید و ۳ بازی میکنیم برمی گردید. دلشان را خوش کردند که ما از مرحله گروهی جام جهانی بالا میرویم، با این تیم ملی میخواهیم صعود کنیم.
او خاطر نشان کرد: ما تراکم دفاعی، تراکم تهاجمی، اصل انتقال بازی، الگوهای تهاجمی را نمیشناسیم و شوت درست و حسابی هم نمیتوانیم به سمت دروازه حریف بزنیم و ما به چه چیزی دلمان خوش است. بعد میخواهیم مردم را فریب بدهیم و افکار پوپولیستی و فریبانه را میخواهیم پیاده کنیم و دل مردم را به این تیم ملی خوش کنیم. تیم ملی امید ۴ گل به تیم هنگ کنگ زد همین تیم ۲ بازی دیگر خود را شکست میخورد و به ایران برمی گردد. وقتی شما میخواهید ساختمان بسازید و پایه را خوب قرار نمیدهید، تا ثریا، دیوارکج میشود. وقتی شما آکادمی و مدرسه فوتبال درست و حسابی ندارید نتیجه اش همین میشود. باشگاههای خود را مجبور نمیکنیم تا تیمهای ردههای سنی خود را داشته باشند و آکادمی و کمیته فنی در باشگاهها نداریم و گزینش مربیان ما چرخه باطل است و از این تیم به آن تیم دیگر میروند و هیچ دستاوردی ندارند. هیچ نظارت و کنترلی بر روی مربیان ما وجود ندارد.
اقبالی تصریح کرد: فقط ما از فوتبال حرفهای این را اجرا میکنیم که میلیاردها پول به بازیکنان میدهیم و این پول مردم فقیر است که نان شب ندارند. چرا ما باید ۱۰۰ میلیارد به بازیکنی بدهیم که نمیتواند یک بغل پا بزند و این پول را یک مشت دلار، ایجنت و کارگزار غیر رسمی میگیرند. چه کسی دارد از اینها حمایت میکند؟ فوتبال ما به این روز افتاده و تاریک است و برای اینکه روشن شود باید از پایه و اساس درست شود. الان فوتبال به مدیریت، تشکیلات و ساختار علمی نیاز دارد. علم بخش عمده ورزش و فوتبال در جهان است و بدنسازی براساس اصول علمی باید انجام شود و تاکتیکهای مختلف را اجرا کنید باید علمی باشد. هر اطلاعاتی که بخواهید از هوش مصنوعی میتوانید به دست آورید. الان در سایت نوشته که آکادمی بارسلونا (لاماسیا) چه کار میکند؟ مسئولان فوتبال باید بروند و برنامه را بگیرند و کار کنند و بعد از ۱۰ سال دستاوردش را به دست میآوریم در صورتی که مثل آنها عمل کنیم. کاری که میکنیم آب در هاون کوبیدن است. شما هم وقتی باد میکارید، طوفان درو میکنید. ما اساس و پایه را نداریم.
او درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران قهرمان جام کافا میشود، گفت: تیم ازبکستان از ایران قویتر است و ملی پوشان ما فینال سختی خواهند داشت. ازبکستان یکی از تیمهای خوب آسیای مرکزی است و آنها دارند خوب کار میکنند و بازیکنان حرفهای دارند در آنجا بازی میکنند. تیم ژاپن ۶۱ بازیکن لژیونر در اروپا دارد، اما ما یک نفر هم نداریم و فقط طارمی هست که به تیم المپیاکوس یونان رفته است. طارمی ۳۲ ساله میخواهد آنجا چه کار کند؟ اگر ژاپنیها آن قدر بازیکن در اروپا دارند به خاطر کار بنیادی و اساسی است. آنها برنامه ریزی دراز مدت و راهبردی دارند. در ژاپن معیاری برای گزینش هست و هر کسی را راه نمیدهند و الان هم دارند در بهترین تیم های دنیا بازی میکنند، اما ما به تیمهای امارات، قطر و عربستان میرویم که اگر راهمان بدهند.