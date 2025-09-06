باشگاه پرسپولیس قصد ندارد تا فلیکس پلات و الیاس هوث مهاجمان آلمانی را برای تقویت خط حمله به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود قصد دارد مهاجم برای فصل جاری به خدمت بگیرد و هر روز گزینه‌های جدیدی مطرح می‌شود، اما تاکنون مدیران باشگاه با گزینه‌ای به توافق نرسیدند.

در حالی که در روز‌های گذشته اعلام شد که مهاجمان آلمانی مورد توجه وحید هاشمیان قرار گرفتند و قرار است یکی از این گزینه‌ها به پرسپولیس بپیوندد، اما این خبر صحت ندارد.

گفته می‌شود فلیکس پلات، مهاجم ۲۹ ساله و ۱۹۰ سانتی‌متری اهل آلمان که سابقه بازی در تیم‌های دارمشتات و شالکه را دارد یکی از گزینه‌های جدی هاشمیان برای خط حمله پرسپولیس است. علاوه بر این، الیاس هوث مهاجم آلمانی ۲۸ ساله و ۱۸۱ سانتی متری که اکثرا در تیم‌های کشورش بازی کرده است، در رادار سرخپوشان قرار دارد، اما با پیگیری‌ها مشخص شد که این ۲ گزینه مدنظر سرخپوشان نیستند.