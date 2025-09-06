رئیس کمیته امداد شهرستان زیرکوه از حضور ۲۰ دانش آموز کنکوری این شهرستان در اردوی طرح کادا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - دلباز رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) زیرکوه گفت: اردوی علمی، آموزشی و تفریحی طرح کادا ویژه ۲۰ دانش‌آموز دختر کنکوری با همکاری گروه جهادی امین برگزار شد.

او افزود: این اردو به مدت هفت روز در اردوگاه یادگاران امام (ره) بیرجند برگزار شد و هدف آن، تقویت علمی، ارائه مشاوره تخصصی بود.

دلباز اظهار کرد: در این برنامه علاوه بر کلاس‌های درسی و مشاوره، آزمون، مسابقات ورزشی و بخش تجربه‌گویی برگزار شد که طی آن دانش‌آموزان موفق سال‌های گذشته تجربیات خود را در اختیار شرکت‌کنندگان گذاشتند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) زیرکوه بیان کرد: برگزاری این اردو‌ها گامی مهم در حمایت از دانش‌آموزان مستعد و تحقق عدالت آموزشی است.