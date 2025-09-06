باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خیاط رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سربیشه گفت: از ابتدای دولت چهاردهم ۲۹ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های اصلی در محور‌های مختلف این شهرستان انجام شده است.

او با اشاره به اجرای روکش آسفالت حفاظتی در ۴۲ کیلومتر از راه‌های فرعی و روستایی شهرستان افزود: اعتبار هزینه شده برای این میزان، ۶۴ میلیارد تومان بوده است.

خیاط اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۶ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان احداث شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سربیشه بیان کرد: تبدیل ۴ آنما به پل و تعریض ۱۷ دستگاه ابرو نیز از دیگر اقدامات حوزه راهداری این شهرستان از ابتدای دولت چهاردهم بوده است.

او گفت: مجموع اعتبارات این دستگاه در یک سال گذشته ۲۸۸ میلیارد تومان بوده و همچنین در این مدت، یک دستگاه لودر با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به راهداری شهرستان سربیشه اختصاص یافته است.