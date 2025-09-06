حکم اعدام مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و از عوامل شهادت شهید رضایی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهران بهرامیان، اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و از عوامل شهادت شهید رضایی پس از تایید حکمش در دیوان عالی کشور بامداد امروز اعدام شد.

شامگاه دهم دی‌ ۱۴۰۱، در یک اقدام تروریستی چند فرد مسلح در منطقه سمیرم استان اصفهان به خودرو ماموران حافظ امنیت حمله کردند.

در پی این اقدام تروریستی شهید رضایی از ناحیه سر هدف قرار گرفته و به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند. شهید رضایی ۳۷ ساله بود و ۲ فرزند از وی به یادگار مانده است. پس از وقوع این حمله تروریستی،  دستورات ویژه قضایی جهت شناسایی و دستگیری عوامل آن صادر شد.

در نهایت پس از انجام اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در تاریخ ۲۶ دی‌ متهمان این حادثه تروریستی شناسایی و دستگیر شدند. یکی از دستگیرشدگان مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم بود.بهرامیان در شب حادثه با سلاح گرم در محل  حادثه تروریستی حضور داشته و به سمت خودرو ماموران شلیک کرده است. 

در تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌‌شود به غیر از اقدام فوق، مهران بهرامیان در روز حادثه به همراه چند نفر دیگر با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاشینکف و اسلحه شکاری، اقدام به تحریک مردم کرده بودند که این اقدام آن‌ها منجر به حمله به ساختمان فرمانداری و دادگستری و همچنین حمله به فرماندار، امام جمعه محل و دادستانی شهرستان سمیرم شده بود.

پس از دستگیری متهم، جمع آوری اسناد معتبر و متقن از سوی ضابط و ارائه آن به دستگاه قضایی و اقاریر صریح متهم؛ کیفرخواست وی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری صادر و پرونده با حضور متهم و وکیل او در دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شد.

با توجه به گزارش‌های نهاد‌های امنیتی، تحقیقات صورت گرفته، اظهارات و اقاریر محکوم و ادله و مستندات، دادگاه مهران بهرامیان را به اعدام محکوم کرد.

در پی صدور حکم اعدام، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور نخست، با ذکر نقایص تحقیقاتی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده کرد.

پرونده مجددا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از رفع نقایص، در نهایت حکم قبلی یعنی اعدام تایید و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با بررسی دوباره پرونده، دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده فرجام‌‌خواهی متهم و وکلای وی را رد کرده و حکم اعدام مهران بهرامیان را به جرم محاربه تایید کرد.

منبع: میزان

برچسب ها: اعدام ، اراذل و اوباش
خبرهای مرتبط
عاملان نقص عضو شهروند اصفهانی دستگیر شدند
عامل تیراندازی و درگیری در «دولت آباد» اصفهان دستگیر شد
عاملان تیراندازی در زینبیه اصفهان دستگیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
با اراذل و اوباش و قاتلان جانی ، باید قاطعانه برخورد کرد.مردم اینو مطالبه دارند.از هیچ کس به جز خدا هم نباید ترسید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چراتاخیردراجرای عدالت،خدامیدونه چقدربرزخ بعضی ازقضات دردناکه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
این میزان تاخیر در اجرای حکم یک محارب قطعا از نظر بازدارندگی آن را بی اثر میکند و حتی نمی تواند تسلای خاطر بازماندگان باشد؛
ضمنا، آنچه که در این چند سال از بیت المال برای این مجرم هزینه شده است، حقی است از مردم بر گردن قضات محترم که باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشند!
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بعد از 3 سال؟!!!! لاک پشت اون وقت چی بگه!
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
قوه قضائیه که جز تاخیر در اجرای حکم کار دیگری بلد نیست ، (تازه اگر حکم مناسب بدهد ) لااقل هنگام دستگیری بکشیدشان تا امنیت برقرار و انتقام خون شهیدان گرفته شود و خانواده های داغدار تسلی پیداکنند . نیروی انتظامی وقتی میبیند همکارشان را شهید کرده اند ، قاتل را زنده تحویل قضائیه ندهند
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
لعنت ابدی خداوند بر روح پلیدش
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
انشالله با نابودی اشرار و قاتلین ایران عزیزم به آرامش برسه
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بره به جهنم ،بیشرف،خداراشکر ولی چرا اینقدر دیر؟؟!!
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اشرار مسلح و جانیان نباید زنده دستگیر شوند
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
باید زود تر از اینا اعدام میشد. انشالله همه اشرار و قاتلین رو هم اعدام کنن
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
جانیان مسلح نباید زنده دستگیر شوند
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۰:۲۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
به اراذل قاتلها جاسوسها و د زدنوامیس قاچاقچی ها رحم نکنید فی القصاص حیاه امروز بقای نظام در برخورد محکم با این قماش افراد است
۱
۱۹
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بابا وضعيت ايران خيلي افتضاح شده. خدا خودش به داد ملت برسد.
۸
۱۱
پاسخ دادن
Germany
Bmsoq20
۱۰:۲۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام
خیلی دیر اعدام شد..
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چرا باید سه سال طول بکشه وقتی جرمش محرز شده. ؟!! چرااااا؟؟!!!
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مدیر مسئول صفحه دو بار پیام دادم دریغ از اینکه یک بار منتشر کنی .
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
همین تأخیر در محاکمه این اشرار ، به نوعی مرگ تدریجی برای این افراد ست
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مکه قاضی هستی که میگی تاخیر صده و فلان و بهمان؟
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۹:۰۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
تاخیر در اجرای حکم بازدارندگی را به کلی از بین می برد
اجرای این حکم بعد از چهارسال اونهم بی سرو صدا و داخل زندان سر سوزنی هم تاثیر ندشت . آقای اژه ای فکری به حال این روندهای لاک پشتی قوه قضاییه بنمایید . یک قاتل و تروریست ظرف کمتر یک ماه باید پرونده اش رسیدگی و و در محل جرم اعدام شود نه اینکه چهار سال طول بکشد .
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چرت نگو بعدش تو قاضی نیستی ها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خیلی دیر مجازات شده است... تاخیر در مجازات مجرمان خطرناک بخصوص قاتلین...سبب کم اثر شدن مجازات ها در جامعه و جری و گستاخ شدن بقیه مجرمان میشود.و بضرر امنیت عمومی است
۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
کسانی که مخل آرامش وآسایش مردم وجامعه هستن به نحو مقتضی باید حذف گردند .
۳
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
باید زنده زنده سوازنده میشد این قاتل حرومی
۶
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خوبه به اوباش درجه هم میدن. سطح ۱ ، ۲ . اوباش سطح ۱ ، تو بین مردم ، چه غلطی میکنه؟ اینا رو باید تو مشاغل سخت در مکان های دور افتاده ازشون کار کشید . نه اینکه تو جامعه آزادانه بگردند . دست مسئولان درد نکنه!
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
درخواست اولیای دم پس چی میشه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
باسلام اجرای احکام افراد سابقه دار وخشن به صورت لاک پشتی و آهسته بعد از نزدیک 4 سال مساویست با گسترش خلاف های بالاتر در جامعه و نا امنی بیشتر قوه قضائیه خیلی پرونده ها را طولانی می‌کند. یک فرد خلافکار سابقه دار وخشن خانواده ای ندارند که بخواهند دنبالش بروند. 2 ضرب در 2 می‌شود 4 یگر اینهمه وقت گذرانی لازم و جائز نیست. کارها و احکام را زود انجام دهید مس مس کردن خیلی خوب نیست. باتشکر
۴
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
یه مجرم جانی خیانتکار چرا بعد از 3 سال باید اعدام بشه ؟؟
چرا زود تر اعدام نشد.؟ حیف از زمین و زمان و مکان و نان و ... که این افراد حرام میکنند!!!!
۴
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ممنون ولی چقدر دیر
۴
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چرا اینقدر باید زودتر اعدام می کردبن
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۴۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
باتشکر از قوه محترم قضائیه ونیروی انتظامی چرا اینمه دیر ؟در نجازات اوباش وارازل باید بفوریت عمل شود..
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۰۷:۲۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا رو شکر
۴
۲۳
پاسخ دادن
آخرین اخبار
حکم اعدام عامل شهادت شهید رضایی اجرا شد