باشگاه خبرنگاران جوان ـ قباد مرادی با بیان اینکه آنفلوآنزا از شایع‌ترین بیماری‌های حاد تنفسی است، اظهار کرد: همه ساله، آنفلوآنزا در فصول سرد سال شیوع پیدا می‌کند و می‌تواند طیف گسترده‌ای از علائم خفیف تا شدید را ایجاد کند. این بیماری از طریق قطرات تنفسی ناشی از سرفه، عطسه یا صحبت فرد مبتلا و همچنین تماس دست با سطح آلوده منتقل می‌شود. اهمیت آنفلوآنزا به دلیل سرعت بالای انتشار، توانایی ایجاد همه‌گیری فصلی و تهدید جدی برای گروه‌های پرخطر مانند خردسالان، سالمندان، زنان باردار، مبتلایان به بیماری‌های مزمن و کارکنان حوزه سلامت است. ابتلا به آنفلوآنزا در این گروه‌ها می‌تواند منجر به بروز عوارض شدید، بستری شدن و حتی مرگ شود.

علائم آنفلوآنزا در بزرگسالان و کودکان

وی درباره علائم آنفلوآنزا توضیح داد: علائم اصلی این بیماری، تب ناگهانی، سردرد، درد عضلانی، سرفه، گلودرد، آبریزش یا گرفتگی بینی و احساس ضعف و خستگی است. با این حال، گاهی ممکن است تب دیده نشود و در کودکان نیز با علائمی مانند تهوع، استفراغ یا اسهال نیز بروز می‌کند.

میزان ابتلا به آنفلوآنزا در سطح جهان

مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره بروز بیماری آنفلوآنزا گفت: بر اساس برآورد‌های سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود ۵ تا ۱۰ درصد جمعیت بزرگسال و ۲۰ تا ۳۰ درصد کودکان در سراسر جهان به آنفلوآنزا مبتلا می‌شوند و از این میان، حدود یک تا ۲ درصد در جمعیت عمومی و تا ۵ درصد در گروه‌های پرخطر ممکن است نیازمند بستری شوند. با توجه به بار بالای این بیماری و نقش آن در اختلال خدمات سلامت و افزایش بار اقتصادی و اجتماعی آن، بنابراین پیشگیری از طریق واکسیناسیون سالانه و رعایت اقدامات بهداشت فردی و جمعی از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل و کاهش اثرات بیماری محسوب می‌شود.

علت توصیه به افراد پرخطر برای تزریق واکسن

وی با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا هرساله به روز می‌شود، تصریح کرد: واکسن آنفلوآنزا یک واکسن ایمن و موثر است که هر ساله بروز می‌شود تا سویه‌های ویروسی که احتمال بیشتری دارد در فصل آنفلوآنزای آن سال در گردش باشند، مطابقت داشته باشد. کاهش خطر ابتلا به بیماری، جلوگیری از اَشکال شدید بیماری به ویژه در کودکان و سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای و کاهش احتمال بستری و مرگ در افراد پرخطر از دلایل توصیه به تزریق واکسن به حساب می‌آیند.

زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا

مرادی درباره زمان تزریق واکسن گفت: با توجه به اینکه شیوع آنفلوآنزا در کشور به طور معمول از اواخر مهر تا اوایل بهار سال بعد است، تزریق واکسن پیش از شروع فصل شیوع، اهمیت بیشتری دارد. با توجه به اینکه حدود دو هفته طول می‌کشد تا واکسن آنفلوآنزا در بدن ایمنی ایجاد کند، بهترین زمان تزریق، پیش از شروع فصل این بیماری در ماه‌های شهریور و مهر ماه است. اگر زمان تزریق واکسن دیرتر از این زمان شد، تا زمانی که ویروس در جامعه در گردش است، تزریق واکسن همچنان مفید است.

موارد منع تزریق واکسن

مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره موارد منع تزریق واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: کودکان کمتر از شش سال، افراد دارای سابقه آلرژیک شدید به واکسن آنفلوآنزا در سنوات گذشته و افراد دارای سابقه گیلین‌باره پس از تزریق واکسن آنفلوآنزا، جزو گروه‌های منع تزریق این واکسن به حساب می‌آیند.

میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا

وی با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا یک واکسن ایمن و موثر است، گفت: اثربخشی این واکسن با توجه به سن و شرایط افراد متفاوت است و به طور معمول حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد است. برخی افراد با وجود تزریق واکسن به بیماری مبتلا می‌شوند، اما بیماری به طور معمول خفیف‌تر است و به همین دلیل واکسن می‌تواند به طور چشمگیری نیاز به بستری و احتمال مرگ را کاهش دهد.

رعایت آداب تنفسی در زمان بیماری

مرادی با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا از سرماخوردگی معمولی جلوگیری نمی‌کند، افزود: تزریق واکسن، هیچ‌گاه جای اقدامات پایه پیشگیری مانند شستن مکرر دست‌ها، رعایت آداب تنفسی، رعایت تهویه مناسب به ویژه در محیط‌های بسته، رعایت فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ را نمی‌گیرد.

مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی می‌بایست آداب تنفسی را رعایت کنند، گفت: در طول مدتی که احتمال سرایت بیماری وجود دارد، افراد به طور مداوم از ماسک سه لایه استفاده کنند و ماسک استفاده شده را در پایان روز در سطل زباله درب‌دار بیاندازند. توصیه می‌شود هنگامی که ماسک بیماران مرطوب و آلوده شد نسبت به تعویض ماسک اقدام کنند. در صورت نبود ماسک سه لایه، هنگام عطسه و سرفه، جلوی دهان و بینی را با دستمال بگیرند و سپس دستمال استفاده شده را در داخل سطل درب‌دار بیاندازند.

مرادی توضیح داد: همچنین از دست زدن به چشم، بینی و دهان خودداری کنند؛ آب دهان خود را در مکان‌های عمومی نیاندازند، از روبوسی، دست‌دادن و در آغوش گرفتن خودداری کنند. همچنین از افراد سالم به ویژه افرادی که به دلیل ضعف سیستم ایمنی در معرض خطر قرار دارند، حداقل دو متر فاصله بگیرند.

منبع: ایسنا