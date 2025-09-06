سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر غزه پیامد‌های فاجعه‌بارتری به دنبال خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از شبکه الجزیره قطر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تأکید کرد که تهاجم نظامی (رژیم) اسرائیل می‌تواند به آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی منجر شود و رنج و مشقت مردم این منطقه را بیش از پیش عمیق‌تر کند.

این نهاد حقوق بشری همچنین با اشاره به شرایط انسانی در نوار غزه اعلام کرد که این منطقه هم‌اکنون با یک کارزار گرسنگی و نسل‌کشی مواجه است و (رژیم) اسرائیل رنج مردم فلسطین را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد.

در همین چارچوب، این سازمان خواستار آن شد که کابینه اسرائیل فوراً عملیات نظامی خود در شهر غزه را متوقف کند و به قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند بماند.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که مقامات صهیونیست از حملات قریب الوقوع این رژیم در شهر غزه خبر می‌دهند؛ اقدامی که موجی از نگرانی و محکومیت را در میان کشور‌های اسلامی و عربی نسبت به طرح‌های توسعه طلبانه و اشغالگرانه رژیم اسرائیل به دنبال داشته است.

منبع: مهر

برچسب ها: عفو بین الملل ، غزه ، رژیم صهیونیستی
