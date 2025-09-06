باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌‎رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کاهش ظرفیت پزشکی توسط وزارت بهداشت گفت: قطعا در وزارت بهداشت تخلف صورت گرفته، چون هم قانون مجلس و هم مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را زیر پا گذاشتند و این جز انحصار نیست.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس بیان کرد: من از وزیر بهداشت انتظار دارم که انحصار را بشکند و بگذارد که یک فراوانی ایجاد شود. چرا می‌خواهند در موضوعی که به‌راحتی شدنی است، جلوی فراوانی و راحتی مردم را بگیرند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کاهش ظرفیت پزشکی یعنی افزایش زیرمیزی؛ یعنی رسمیت دادن به پول‌های نادرستی که برخی از افراد به‌عنوان سکه و ارز می‌گیرند؛ یعنی رسمیت دادن و اولویت دادن به بیمارستان‌های خصوصی که آن‌چنان پول مردم را می‌گیرند که آنها را از هستی ساقط می‌کند.

حاجی‌دلیگانی گفت: آقای وزیر، شما بدانید با این کم کردن ظرفیت، یعنی اینکه پزشک در نقاط محروم و دوردست حضور نداشته باشد. خواهشم این است که آقای وزیر عدول کنید و خودتان را اصلاح کنید در غیر این صورت ما شرمنده هستیم و وظیفه نظارتمان را انجام خواهیم داد.

نایب‌‎رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: به نظر من دلیل وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پزشکی قانع‌کننده نیست و تصمیم‌سازانی که دور وزیر هستند و برخی پزشکان که در تهران هستند، می‌خواهند انحصار را در اختیار خودشان داشته باشند یعنی یکسری پزشک باشند که اینها می‌خواهند فقط خودشان برترین باشند و بتوانند پول‌های بیشتری به‌دست آورند و تمام بیماران را از سراسر کشور به تهران بیاورند و هرچه در جیبشان هست و نیست را خالی کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس درباره اقدامات مجلس درخصوص اقدام وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت پزشکی گفت: به این موضوع هم در کمیسیون اصل نود رسیدگی می‌شود و هم اعلام ماده ۲۳۴ خواهیم کرد و اگر نیاز باشد استیضاح وزیر را هم دنبال می‌کنیم و اگر اصلاح نشود ما حتماً استیضاح وزیر بهداشت را دنبال خواهیم کرد.