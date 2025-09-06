حاجی‌دلیگانی می‌گوید کاهش ظرفیت پزشکی یعنی افزایش زیرمیزی و اولویت دادن به بیمارستان‌های خصوصی که آن‌چنان پول مردم را می‌گیرند که آنها را از هستی ساقط می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌‎رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کاهش ظرفیت پزشکی توسط وزارت بهداشت گفت: قطعا در وزارت بهداشت تخلف صورت گرفته، چون هم قانون مجلس و هم مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را زیر پا گذاشتند و این جز انحصار نیست.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس بیان کرد: من از وزیر بهداشت انتظار دارم که انحصار را بشکند و بگذارد که یک فراوانی ایجاد شود. چرا می‌خواهند در موضوعی که به‌راحتی شدنی است، جلوی فراوانی و راحتی مردم را بگیرند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کاهش ظرفیت پزشکی یعنی افزایش زیرمیزی؛ یعنی رسمیت دادن به پول‌های نادرستی که برخی از افراد به‌عنوان سکه و ارز می‌گیرند؛ یعنی رسمیت دادن و اولویت دادن به بیمارستان‌های خصوصی که آن‌چنان پول مردم را می‌گیرند که آنها را از هستی ساقط می‌کند.

حاجی‌دلیگانی گفت: آقای وزیر، شما بدانید با این کم کردن ظرفیت، یعنی اینکه پزشک در نقاط محروم و دوردست حضور نداشته باشد. خواهشم این است که آقای وزیر عدول کنید و خودتان را اصلاح کنید در غیر این صورت ما شرمنده هستیم و وظیفه نظارتمان را انجام خواهیم داد.

نایب‌‎رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: به نظر من دلیل وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پزشکی قانع‌کننده نیست و تصمیم‌سازانی که دور وزیر هستند و برخی پزشکان که در تهران هستند، می‌خواهند انحصار را در اختیار خودشان داشته باشند یعنی یکسری پزشک باشند که اینها می‌خواهند فقط خودشان برترین باشند و بتوانند پول‌های بیشتری به‌دست آورند و تمام بیماران را از سراسر کشور به تهران بیاورند و هرچه در جیبشان هست و نیست را خالی کنند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس درباره اقدامات مجلس درخصوص اقدام وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت پزشکی گفت: به این موضوع هم در کمیسیون اصل نود رسیدگی می‌شود و هم اعلام ماده ۲۳۴ خواهیم کرد و اگر نیاز باشد استیضاح وزیر را هم دنبال می‌کنیم و اگر اصلاح نشود ما حتماً استیضاح وزیر بهداشت را دنبال خواهیم کرد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۳
Germany
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ادتحادیه پزشکان را منحل کنید! این اتحادیه‌ باعث کمبود تربيت پزشک در ایران شده
مثل اروپا هر علاقمند به رشته پزشکی باید بتوانند شانس ورود به دانشگاه را داشته باشد.
در غرب هر کسی می توانند وارد دانشگاه شود و رشته مورد علاقه‌اش را تحصیل کنند
گرفتن مدرک بستگی به سعی و تلاش وی دارد.
در ایران ورود به دانشگاه سخت ولی صد در صد خروخی با مدرک
بعنوان پزشک می گویم پزشکی رشته سختی‌ نیست!
سخت نشان داده می شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهرسا
۱۵:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
افزایش ظرفیت پزشکی مانع انحصاری بودن پزشکان می شود و حصول بیشتر خدمت پزشکان عزیز را به مردم شریف را شامل میشود
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۴:۳۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ممنون از پیگیری های شما آقای حاجی دلیگانی عزیز نماینده مردمی عزیز و خادم ملت ایران
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چند سالی است که پزشک این پول سکه زیرمیزی از بیمار می‌گیرند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سعیدیان
۱۰:۴۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام. ببخشید با افزایش طرفیت فکر نمی‌کنید وضعیت اشتغال و درآمد برخی گروه‌ها و رشته های پزشکی از جمله پزشکان عمومی از این هم که هست بدتر و کمتر میشه؟ یه مدت طولانی به چیزی کار نداشته باشید خب... در مدت ۱۵ - ۱۰ سال اخیر فکر میکنم چند سری این افزایش ظرفیت انجام شده،، نتیجش و برآیند اثرات مثبت و منفیش بیشتر به سمت منفی و بدتر کردن اوضاع بوده است. ممنون
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
این همه مقاومت پزشکان در برابر افزایش ظرفیت پزشکی واقعا در جهان بی نظیره. ایران کشوری با بیش از ۹۰ میلیون جمعیت سالی ۴۰۰ نفر فیزیوتراپیست تربیت میکنه. این یک فاجعه هستش. یا داروساز همین طور. پزشکی و دندان هم که قانون مصوب واسش شده رو نمیخوان اجرا کنن. به نظرم آموزش پزشکی باید یک بار برای همیشه از وزارت پزشکان گرفته بشه.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آنهایی که بصورت ریالی زیر میزی قبول می کنند که خیلی با انصاف هستند. یک عده زیادی که فقط دلار و یورو و سکه قبول می کنند. البته در هر قشری از جامعه انسانهای خوب هست و بد هم هست. رشته پزشکی هم مثل سایر اقشار جامعه هست. عده پزشکان و کادر درمان خوب هم زیاد هست.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بجای افزایش کمیت پزشکی فکری به حال کیفیت اموزش کنین مخصوصا با این تعداد زیاد سهمیه ای ها
۴
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
حاجی‌دلیگانی می‌گوید کاهش ظرفیت پزشکی یعنی افزایش زیرمیزی و اولویت دادن به بیمارستان‌های خصوصی که آن‌چنان پول مردم را می‌گیرند که آنها را از هستی ساقط می‌کند.
عجب پزشكان ذبده و استادي يافت ميشود. صلوات بلند ختم كنيد.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بعد از شکستن انحصار وکالت با قانون تسهیل مجوزها حالا نوبت به شکستن انحصار پزشکی رسیده است آقای حاجی دلیگاتی با جدیت دنبال کنید درود بر شما
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اقای دلیکانی شما بخاطر فامیلت که حاجی هست چندساله رای میاری
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ظرفیت های پزشکی در هر زمینه ای را زیاد کنید تا همه مردم به راحتی از امکانات بهره‌مند شوند.
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
انحصار مال تامین نبودن است در امکانات و رفاهیات ،ادرس غلط ندید ، یک نمونه از هزینه ها ،تبعیضهای تحصیلی ، افتخار ثبت نام مدارس با مبلغ صد وشصت میلیون تومانی ، رقابت کنکور هم با تبعیض آموزشی دیگر اسمش رقابت نیست ،،،
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
درود بر حاجی دلیگانی
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
طرفدارا رانت خواران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
میشه بگید کدوم قسط از مشکلات کشور را تا حالا درست کردید ؟ آموزش . درمان . بهداشت . ازدواج . مسکن . ....
فقط حرف میزنید . خسته نشدید .
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
من چند سال دنبال نوبت گرفتن از پزشک عمومی هستم پبدا نمیکنم ، بابا ول کنید این مسخره بازی تعدا درمانگاه و بیمارستان و مطب های پزشکی از بقالی بیشتر مملکت ول کردین ذهن مردم با این چیزا سرگرم کنید مشکل اب و برق و قیمت مواد غذایی و اجاره خونه رو چی اونارو چرا اینقدر براتون مهم نیست حتما به وزیر گفتید بچه هاتون بدون کنکور بفرسته پزشکی بخونه قبول نکرده الان دنبال انتقام هستید چرا دنبال برداشتن سهمیه ها نیستید؟
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۲۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
برعکس همه اصناف که با هم در رقابت هستند
اکثر پزشکان هوای همدیگه رو دارند و نون به همدیگه قرض میدن
و متاسفانه برای پول در آوردن با جون آدم ها بازی می کنند
این برای همه مردم روشن است
یک جسارت میخواد که این انحصار رو بشکنند قطعا بنفع مردم خواهد بود کسی جرات این تصمیم ها رو ندارد جز احمدی نژاد
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
همشون زیر میزی میگیرن .جراح شماره کارت یکی از کارآموزاش رو میده و از صد میلیون هم کمتر نیست و تا نریزی به حساب هیچ کاری نمیکنه حتی اگر در حال مرگ باشید . امیدوارم در دور بعدی جنگ اول دکتر ها رو بزنن
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اونقدر پزشک عمومی زیاده.
چون درآمدشون کمه کار پزشکی نمی‌کنند.
همه به فکر مهاجرت هستند.
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
زیر میزی شده جزیی از روال درمان و دوستان مسئول هم میدونن
۰
۱۱
پاسخ دادن
