بنابر گفته مسئولان، براساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است بنابراین لازم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهره‌مندی از برق پایدار تضییع نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال گذشته نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده بود.

شناسایی ماینر‌های غیرمجاز که اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: در استان تهران از ابتدای سال تا به امروز (۹ شهریورماه) ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده و به مراجع قضایی معرفی گردیده است.

۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی برق مربوط به ماینر‌های غیرمجاز

فعالیت ماینر‌های غیرمجاز در حالیست که ناترازی شبکه برق، خاموشی‌های ۲ تا ۴ ساعته را به مردم تحمیل کرده است در همین راستا معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در خصوص نقش ماینر‌های غیرمجازی بر ناترازی انرژی کشور می‌گوید: برآورد‌های امسال تابستان همکاران ما نشان می‌دهد که در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، میزان مصرف ماینر‌ها بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات بوده است.

وی افزود: سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما حدود ۴ تا ۵ درصد است و از کل ناترازی انرژی، ماینر‌های غیرمجاز ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص داده‌اند.

استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد می‌کند

اما به غیر از نقش ماینر‌های غیرمجازی بر ناترازی آنها به شبکه برق کشور نیز آسیب‌هایی را وارد می‌کنند که در همین زمینه سفیدمو مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر با بیان این که استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد می‌کند، تصریح کرد: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت می‌شود. همچنین دستگاه‌ها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شوند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آنها برچیده می‌شود.

مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر تاکید کرد: بر اساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است بنابراین لازم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهره‌مندی از برق پایدار تضییع نشود.

باتوجه به آسیب‌های تحمیلی ماینر‌های غیرمجاز بر شبکه برق کشور و نقش حدود ۲۰ درصدی آنها بر ناترازی کشور اینجاست که اهمیت شناسایی سریع و برخورد مناسب با متخلفان در این حوزه حائر اهمیت می‌شود؛ در همین رابطه هم مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر می‌گوید: کشف مراکز ماینر‌های غیرمجاز با بهره‌گیری از داده‌های شبکه برق، گزارش‌های مردمی، همکاری نهاد‌های امنیتی و پلیس محقق شده و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها می‌شود.

در نهایت گفتنی است، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده است و بر اساس آمار‌های اعلامی تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است. مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع بروز حوادثی همچون آتش‌سوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها خواهد شد.

برچسب ها: ماینرهای غیرمجاز ، شبکه برق عراق
خبرهای مرتبط
اعمال تعرفه پُرمصرف‌ها در انتظار ارائه اطلاعات برخط سامانه املاک و اسکان
ماینرهای غیرمجاز، متهم ردیف دوم خاموشی‌های هرمزگان
۵ برابر شدن کشف ماینر‌های غیرمجاز در سال جاری
کشف ماینرهای غیرمجاز از یک سوله تجاری در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بیش از ۳۰ میلیون کامپیوتر و لبتاپ و پلی استیشن ها روشن است برای بازی بچه ها وقتی فضای واقعی نباشد جوان سرش را می‌کنند اون توی مجازی که عطش پیروزی را در آنجا بچشند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید حبیب
۱۷:۳۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
چه فایده وقتی اراده برای مقابله با این حروم لقمه های که برای پر کردن جیب خودشون از راه حرام باعث قطعی برق و تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها و بیکاری مردم میشن
دولت نمی‌خواد با این حروم لقمه ها برخورد کنه
وگرنه وقتی دستگاه های ماینر که کشف میشد اولین کار با معرفی آن به قوه قضاییه جریمه فوق العاده سنگین میکردن چندین برابر اون پولی که از طریق همین ماینر ها بدست آورده بعد انشعاب برق و آب و گاز شخص و اشخاص مرتبط با این دستگاه های ماینر رو برای همیشه قطع میکردن
به این میگن بازدارندگی
یعنی طرف هر چه حساب می‌کنه می‌دونه نمیصرفه
چون اولا باید چندین برابر اون چیزی که بدست آورده جریمه بشه و دوم اینکه انشعاب برق و آب و گازش برای همیشه قطع میشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ماینر ها بهانه است'سهم ماینر ۲- ۴ هزار مگاواته در حالیکه ۲۷ هزار مگاوات کسری برق داریم ماینر ها برای توجیه شبکه فرسوده برق'وعدم اقدام بموقع جهت احداث نیروگاههای تجدید پذیر 'توسعه شبکه برق بدلیل مهاجرت وافزایش جمعیت بدون زیر ساخت قبل شبکه است که الان بهش رسیدند 'مقصر ماینر'، کاشت هندونه''ومصرف گرایی مردم نیستند سهم بیشتر درکم کاری 'سهل انگاری'بی برنامگی وپیش بینی قبل از وقوع اتفاق است
با تغییر وزیر ونفرات مشکل حل نخواهد شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اللن برق دزدی از قاچاق مهمتر است باید در مناطقی که مصرف برق بیشتر از حد معمول است تجسس کرد ودستگاههای ماینر را کشف ضبط نمود
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خوشم می آید ماینر برای دولت امثالهم که 24روشنه مشکلی نیست برای مردم غیر مجاز است
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
اینترنت رو توی ساعت ۲ یا ۳ برای ده دقیقه قطع کنین توی محله ها اگه مصرف برق اومد پایین دارن ماین میکنن.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
همون ماینرهای مجاز هم پدر مردمو درآورده
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
نیروی انتظامی هر چند وقت یکبار به صورت سرزده غیرقابل پیش بینی به چهاردیواری ها کارگاهی خالی و کل چهاردیواریها خصوصا بیابانی سرکشی کند
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خدا از همسایه نگذره ، ماینر گذاشته بود توی خونه با برق دزدی ،
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
دوستان دوزدتان بغل دستتون استخراج می کنند دنبال وی هستید ...
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صادق کمالزهی
۰۹:۰۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
بله ماینر ها رو جمع میکنید و جمع آوری میکنید بعد خودتون مزرعه تولیدی میکنید
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
میانگین دوره ایی و سالیانه مشترکان را دارید بعد به افزایش و اضافه شدن ناگهانی مصرف مشترکین مشکوک نمیشوید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
آقا چرا همه چیز را به چشم یک تهدید میبینید؟؟؟؟؟


رمز ارز بهترین گزینه برای دور زدن تحریم و کنار گذاشتن دلار و تراکنش های غیر قابل ردیابی هست.

مجوز گرفتن را که بسیار سخت کردن و کسانی هم که مجوز دارند بعضا در بازه هایی از سال یا اجاز استخراج ندارن یا محدودیت در حالی که برقشون رو بعضا یا خودشون با ژنراتور تولید میکنند یا از طریق نیروگاه های تجدید پذیر تهیه میکنند!!!!

خب معلومه دیگه وقتی همه راه ها رو میبندید مردم هم میرن سراغ راه های غیر مجاز که مضر میشه برای کشور!!!!
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ماینرهای مجاز دست کی هستند؟
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
دست همون
Iran (Islamic Republic of)
ممد
۰۸:۳۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
من خودم 2 تا ماینر مجاز دارم اما دارم غیرمجاز استفاده میکنم رفتم دنبال مجوز بگیرم از صنعت معدن میگن باید بری تو یک جایی منطقه صنعتی مثل شهرک صنعتی زمینی سوله ای چیزی اجاره کنی پنل خورشیدی بزاری بعد ما بهت مجوز میدیم تازه ما برق نمیدیم خودت باید پنل بزاری دستگاه ماینر بزاری و... خوب بعد پرسیدم من برق هم که نمیدید پس مجوز تون میخوام چیکار برگشتم اومدم نشستم سر جام همینجوری غیرمجاز مجبورم استفاده کنم
۳
۸
پاسخ دادن
Singapore
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
نگران نباشید با فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش کسری بودجه ناشی از تحریم نفتی، دولت خود مجبور به تولید بیشتر بیتکوین می شه و عملا دیگه برقی باقی نمی مونه که به ماینر های غیر مجاز برسه
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
یه کوه بزرگ ماینر کار میکنه
جوابش رو باید مردم و اقتصاد بحران زده بدن....
مثل خودرو سازان گرام که کسی زورشون نمیرسه، شرکت برق هم ......
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
۱. چند تا ماینر مجاز داریم؟؟؟
۲. چقدر در آمد برای کشور دارند؟؟؟
۳. پول برق اینا رو کی میده؟؟؟؟
۴. چقدرش توجیب ملت می رود؟؟؟
۰
۱۵
پاسخ دادن
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
ساعت کاری ادارات و بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
آغاز طرح تعویض ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی قدیمی
آخرین اخبار
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
راه اندازی بورس بین‌الملل تا پایان سال در کیش
استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای هزینه‌های عمرانی کشور
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگون‌سازی قوانین با شرایط فعلی تولید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
جایگاه ایمنی هوانوردی کشور؛ رتبه ۹۹ جهان و دهم خاورمیانه
انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
ایدرو و سازمان صنایع هوایی برای تقویت صنعت هوایی کشور همکاری می‌کنند
ساعت کاری ادارات و بانک‌ها تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
آغاز طرح تعویض ۱۴۰ هزار دستگاه کولر‌های آبی قدیمی
تولید ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماهه امسال/ کاهش حجم مطالبات قطعه‌سازان به ۳.۵ هزار میلیارد تومان
کاهش پولشویی در حوزه تسهیلات از طریق اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان
موفقیت معاهده پلاستیک نیازمند حمایت مالی و انتقال فناوری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۵ شهریور ماه
شست و شوی برگ درختان میوه دارای آفت امری ضروری است
افزایش ۵ درصدی تولید برنج داخلی/ صادرات بخش کشاورزی ۱۰.۶ درصد رشد کرد
چینی‌ها پاسخ مثبت دهند برقی شدن راه آهن تهران- مشهد کلید می‌خورد
ارائه تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر خانگی کلید خورد
قیمت استاندارد جهانی هر متر ساخت مسکن ۵۰۰ دلار اعلام شد+ فیلم
رئیس سازمان مالیات: ۸۸۱ پروژه ملی منتظر انتخاب مودیان است
پایان اسکان اضطراری خانواده‌های آسیب دیده از دفاع مقدس ۱۲ روزه تا یک ماه آینده+ فیلم
اعمال تعرفه پُرمصرف‌ها در انتظار ارائه اطلاعات برخط سامانه املاک و اسکان
عمودی سازی راهکار توسعه شهرها در مناطق مختلف کشور+ فیلم
افزایش ۲.۲ برابری صادرات ایران به آفریقا در چهار ماه نخست امسال
غفلت ۴۰ ساله در لجستیک راه آهن/ رتبه ۱۲۵ لجستیک ایران در جهان
اثرگذاری ۲۰ درصدی تحریم‌ها بر صنعت ساختمان کشور+ فیلم
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بندر خشک آپرین
افزایش ۱۹ هزار و ۳۲۸ واحدی شاخص کل بورس