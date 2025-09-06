باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بر اساس آمارهای اعلامی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال گذشته نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده بود.
شناسایی ماینرهای غیرمجاز که اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: در استان تهران از ابتدای سال تا به امروز (۹ شهریورماه) ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده و به مراجع قضایی معرفی گردیده است.
۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی برق مربوط به ماینرهای غیرمجاز
فعالیت ماینرهای غیرمجاز در حالیست که ناترازی شبکه برق، خاموشیهای ۲ تا ۴ ساعته را به مردم تحمیل کرده است در همین راستا معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در خصوص نقش ماینرهای غیرمجازی بر ناترازی انرژی کشور میگوید: برآوردهای امسال تابستان همکاران ما نشان میدهد که در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، میزان مصرف ماینرها بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات بوده است.
وی افزود: سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما حدود ۴ تا ۵ درصد است و از کل ناترازی انرژی، ماینرهای غیرمجاز ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص دادهاند.
استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد میکند
اما به غیر از نقش ماینرهای غیرمجازی بر ناترازی آنها به شبکه برق کشور نیز آسیبهایی را وارد میکنند که در همین زمینه سفیدمو مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر با بیان این که استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد میکند، تصریح کرد: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت میشود. همچنین دستگاهها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده میشوند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آنها برچیده میشود.
مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر تاکید کرد: بر اساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است بنابراین لازم است جرایم بازدارندهتری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهرهمندی از برق پایدار تضییع نشود.
باتوجه به آسیبهای تحمیلی ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق کشور و نقش حدود ۲۰ درصدی آنها بر ناترازی کشور اینجاست که اهمیت شناسایی سریع و برخورد مناسب با متخلفان در این حوزه حائر اهمیت میشود؛ در همین رابطه هم مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر میگوید: کشف مراکز ماینرهای غیرمجاز با بهرهگیری از دادههای شبکه برق، گزارشهای مردمی، همکاری نهادهای امنیتی و پلیس محقق شده و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشیها میشود.
در نهایت گفتنی است، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده است و بر اساس آمارهای اعلامی تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارشدهندگان پرداخت شده است. مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع بروز حوادثی همچون آتشسوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینرها خواهد شد.