باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - اجرای طرح جوانی جمعیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین رویکرد‌ها در حوزه جمعیت به شمار می‌رود و با توجه به آنکه در طی چند سال گذشته هشدار‌های بسیار زیاد در خصوص افزایش میانگین سنی جمعیت کشور داده شده بنابراین نمایندگان مجلس در قالب یک مصوبه قانونی اقدام به تصویب قانون در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های دارای سه تا ۴ فرزند کرده‌اند که در همین راستا هم وزارت راه وشهرسازی و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن برنامه ریزی برای اجرای این طرح کرده است.

در مهر ماه سال ۱۴۰۱ قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به متقاضیان از سوی وزارت راه وشهرسازی به تصویب رسید همچنین گزارشات میدانی حاکی از آن است که‌ برخی از متقاضیان اعلام کرده‌اند که به دلیل عدم وجود زمین در تعدادی از شهر‌ها امکان ثبت نام هم وجود ندارد.

چشم انتظاری خانواده های پر جمعیت برای تخصیص زمین در طرح جوانی جمعیت

رضوی یکی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه در طرح جوانی جمعیت هیچ همکاری برای تخصیص زمین به متقاضیان وجود ندارد گفت: فرزند چهارم من در استان گیلان به دنیا آمد و من بلافاصله برای دریافت زمین ثبت نام کردم، اما بعد از گذشت ۴ سال و پیگیری‌های لازم از اداره کل راه وشهرسازی گیلان هنوز جواب مشخصی حتی برای تایید شدن اطلاعات به ما نداده‌اند.

طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی در بخش اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجموع به ۶۱ هزار و ۵۳۰ متقاضی زمین اختصاص یافته است که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۷۴۹ تخصیص معادل ۳۵.۵ درصد آن در ۱۱ ماه دولت چهاردهم محقق شده است.

تعداد ۱۱۲۶ قرارداد واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند و بالاتر در تهران تحویل شد

بررسی‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین شهر‌های که در حوزه جوانی جمعیت و عدم تخصیص زمین با مشکل مواجه است استان تهران بوده که در حال حاضر با مشکل کمبود زمین و عدم تامین خدمات وامکانات لازم مواجه بوده که در این زمینه رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تعدادی از شهر‌های استان، تعداد ۱۱۲۶ قرارداد واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه و چهار فرزند و بالاتر تحویل شد. این اراضی در شهر‌های فیروزکوه، پیشوا، دماوند، رباط کریم و اسلامشهر قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان از واگذاری ۴۳۷ قرارداد در قالب ۸۷۴ خانوار در فیروزکوه، ۴۵۱ قرارداد به تعداد ۹۰۲ خانوار در پیشوا، ۲۳ قرارداد به ۶۹ خانوار در دماوند، ۱۶۴ قرارداد به ۴۹۲ خانوار و واگذاری ۵۱ قرارداد به ۱۵۳ خانوار در شهر اسلامشهر خبر داد و گفت: واگذاری زمین برای خانواد‌های ۴ فرزندی به صورت رایگان است، اما خانواد‌های دارای سه فرزند جهت آماده سازی زمین واریزی خواهند داشت که شرایط واریزی پرداخت هشت ساله از زمان عقد قرارداد تا دو سال تنفس پرداخت و از سال سوم به مدت ۸ سال پرداخت واریزی زمان خواهد برد.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه‌های اجرایی در بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تعداد ۳۵۰۹۲ نفر ثبت نام کرده‌اند که برای ۲۵۰۰ نفر پیش‌بینی تخصیص زمین انجام شده و از این تعداد با ۱۱۲۶ نفر عقد قرارداد شده است.

سامانه تم برای ثبت نام طرح جوانی جمعیت باز است

براساس این گزارش با توجه به آنکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از تخصیص اراضی از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌شود بنابراین در همین راستا هم طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی تقی رضایی معاون حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز اجرای این قانون تاکنون بیش از ۴۶ هزار هکتار از اراضی خود را به طرح‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، مسکن اقشار ویژه، قانون مسکن محرومان و همچنین قانون جوانی جمعیت اختصاص داده است؛ که با احتساب شهرک‌های مصوب این میزان افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این حجم از اراضی تمام دارایی سازمان بوده، افزود: این میزان زمین زمین‌هایی بودند که شرایط مناسب برای بارگذاری سکونت را داشتند و در کارگروه‌های تخصصی استانی به تصویب رسید و بیش از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد را پوشش می‌دهند. در موضوع قانون جوانی جمعیت نیز از همین اراضی استفاده شده و فرآیند واگذاری زمین رایگان از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده است.

رضایی با اشاره به راه‌اندازی سامانه تم به‌عنوان مرجع ثبت‌نام متقاضیان گفت: تاکنون ۲۸۱ هزار و ۱۲۷ متقاضی تایید نهایی شده‌اند. از این میان، ۱۰۹ هزار نفر تخصیص زمین شده و برای ۵۹ هزار و ۳۰ نفر نیز قرارداد واگذاری صادر شده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۲ درصد از این واگذاری‌ها از شهریور سال گذشته تاکنون و در دولت چهاردهم انجام شده است.

۵۰ هزار قطعه زمینه در مرحله تخصیص باقی مانده‌ است

وی با تأکید بر تغییر رویکرد در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اکنون تنها زمین‌هایی واگذار می‌شود که امکان ساخت‌وساز دارند. یعنی زمین‌هایی که حداقل زیرساخت‌های اولیه مانند خیابان‌کشی، جدول‌گذاری، جوی و امکان اخذ مجوز از شهرداری را داشته باشند. به همین دلیل حدود ۵۰ هزار قطعه دیگر که در مرحله تخصیص باقی مانده‌اند، در حال آماده‌سازی هستند.

رضایی از شناسایی ۶۳ هزار هکتار زمین جدید توسط ادارات کل استان‌ها خبر داد و افزود: این اراضی نیز در مرحله بررسی، تملک و تبدیل به زمین‌های قابل واگذاری هستند. همچنین با استفاده از ظرفیت ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن، توافقاتی با نیرو‌های مسلح برای واگذاری ۱۱ هزار هکتار زمین انجام شده که ۵٬۱۰۰ هکتار آن در دولت چهاردهم به نتیجه رسیده است.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: در شهر‌هایی که ارزش زمین بیش از یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان باشد، قطعات زمین به‌صورت اشتراکی و با درنظر گرفتن ارزش ریالی میان دو یا سه متقاضی تقسیم می‌شود. همچنین در مناطقی که امکان ساخت چند طبقه وجود دارد، در یک قطعه زمین چند خانوار جا نمایی می‌شوند تا عدالت توزیعی رعایت شود.

وی با تأکید بر استمرار فعالیت سامانه ثبت‌نام افزود: بخش مربوط به قانون جوانی جمعیت در سامانه تم هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و همه واجدان شرایط می‌توانند مدارک خود را بارگذاری و پیگیری کنند.

براساس این گزارش مقام معظم رهبری همواره بر اجرای هرچه بهتر طرح جوانی جمعیت تاکید داشته و راهبرد اصلی را مطرح کرده‌اند و ما باید در میدان عمل این شرایط را در شهرستان‌ها و بخش‌ها فراهم کنیم تا جوانان به سمت تشکیل خانواده و فرزنداوری سوق داده شوند بنابراین در هیمن راستا هم باید برنامه ریزی برای تامین امکانات و خدمات زیرساختی در حوزه جوانی جمعیت فراهم شود تا انگیزه لازم در بین خانواده‌ها برای افزایش فرزند آوری صورت گیرد.