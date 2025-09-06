رئیس مرکز ملی پیش‌بینی وضع هوا گفت: امروز و فردا در شمال و جنوب کشور بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و شرق ایران نیز با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: امروز (شنبه ۱۵ شهریور) در شمال آذربایجان غربی، برخی نقاط سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین روز‌های یکشنبه (۱۶ شهریور) و دوشنبه (۱۷ شهریور) در غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: تا فردا (یکشنبه، ۱۶ شهریور) در ساعات بعدازظهر، در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و بخش‌های جنوبی و نوار غربی استان فارس افزایش ابر همراه با احتمال رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی این مدت در سایر مناطق کشور، آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده است. همچنین طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان و شرق خراسان جنوبی، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت هوای تهران نیز گفت: آسمان پایتخت امروز (۱۵ شهریور) صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد رخ می‌دهد. بیشینه و کمینه دمای تهران نیز به ترتیب ۳۶ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: هواشناسی ، آب و هوا
