اقدام زیبای عروس و داماد نیشابوری همزمان با آغاز هفته وحدت درخانه سالمندان حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان نیشابور سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زوج جوان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی همزمان با آغاز هفته وحدت، زندگی مشترک خود را در خانه سالمندان حضرت فاطمه زهرا (س) این شهرستان آغاز کردند و تمامی هزینه‌های حاصل از این مراسم جشن را به این خانه سالمندان هدیه کردند. این جشن عروسی، عظیم، که با حضور مردم شهرستان نیشابور همراه بود با استقبال گرم مسئولان مرکز سرای سالمندان همراه بوده و محفلی شاد و مفرح برای سالمندان ایجاد کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

 

