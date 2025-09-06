معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از اقدامات مثبت این معاونت در راستای نظم بخشی ترافیکی به شهر شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد فرخ زاده در گفت‌و‌گو‌ با خبرنگار ما، اظهار کرد: هوشمند سازی تقاطعات شیراز در راستای کاهش مدت توقف شهروندان در پشت خط ایست چراغ قرمز یکی از این اقدامات است.

فرخ زاده تاکید کرد: در راستای ارج نهادن به زمان سفر شهروندان شیرازی تاکنون شهرداری اقدام به هوشمندسازی ۲۷ تقاطع سطح شهر کره و پیش بینی می‌شود تا انتهای سال جاری کلیه تقاطعات سطح شهر به سامانه هوشمند مدیریت تقاطعات مجهز و جایگزین تقاطع‌های دارای زمان بندی از پیش تعیین شده شود.

او همچنین افزود: برای اولین بار در کشور شهرداری شیراز اقدام به تامین برق پایدار تقاطعات جهت جلوگیری از بی نظمی تقاطعات در خاموشی‌های دوره‌ای کرده است.

به گفته فرخ زاده این اقدام تاکنون در خصوص ۵۳ تقاطع از ۶۸ تقاطع سطح شهر صورت پذیرفته و تا پایان امسال تمامی تقاطعات سطح شهر در زمان قطع برق، خاموش نخواهند شد.