معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از اقدامات مثبت این معاونت در راستای نظم بخشی ترافیکی به شهر شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد فرخ زاده در گفت‌و‌گو‌ با خبرنگار ما، اظهار کرد: هوشمند سازی تقاطعات شیراز در راستای کاهش مدت توقف شهروندان در پشت خط ایست چراغ قرمز یکی از این اقدامات است.

فرخ زاده تاکید کرد: در راستای ارج نهادن به زمان سفر شهروندان شیرازی تاکنون شهرداری اقدام به هوشمندسازی ۲۷ تقاطع سطح شهر کره و پیش بینی می‌شود تا انتهای سال جاری کلیه تقاطعات سطح شهر به سامانه هوشمند مدیریت تقاطعات مجهز و جایگزین تقاطع‌های دارای زمان بندی از پیش تعیین شده شود.

او همچنین افزود: برای اولین بار در کشور شهرداری شیراز اقدام به تامین برق پایدار تقاطعات جهت جلوگیری از بی نظمی تقاطعات در خاموشی‌های دوره‌ای کرده است.

به گفته فرخ زاده این اقدام تاکنون در خصوص ۵۳ تقاطع از ۶۸ تقاطع سطح شهر صورت پذیرفته و تا پایان امسال تمامی تقاطعات سطح شهر در زمان قطع برق، خاموش نخواهند شد.

برچسب ها: کاهش ، ناترازی برق ، ترافیک شهر ، شیراز ، هوشمندسازی ، حمل و نقل ترافیک شهرداری
خبرهای مرتبط
برای عبور از ناترازی‌ها چاره‌ای جز هوشمندسازی نیست
راه اندازی ١٢ سامانه جدید ثبت تخلفات رانندگی در شیراز
معاون شهردار قم مطرح کرد؛
رایگان شدن کلیه ناوگان اتوبوسرانی قم برای مراسم تشییع سپهبد سلیمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
کشف ۲۰ تن گندم بدون مجوز در ممسنی
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
اجرای طرح آبیاری هوشمند برای نخستین بار در مزارع کازرون + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
آخرین اخبار
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
اجرای طرح آبیاری هوشمند برای نخستین بار در مزارع کازرون + فیلم
کشف ۲۰ تن گندم بدون مجوز در ممسنی
نزاع و درگیری در پارک دلگشای جهرم منجر به قتل شد
حمایت از نخبگان و مقابله با مهاجرت
تحکیم روابط و توسعه مناسبات فرهنگی میان ملت‌های ایران و ارمنستان
امحاء ۱۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیر مجاز در فارس
کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه خریدار هندوانه بیضا
۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک فارس به سامانه کاتب اتصال یافتند
ویتکاف پیام داد که دیگر نزنید! /رژیم صهیونی دست از پا خطا کند محکم‌تر پاسخ خواهد گرفت
رقابت‌های اسکواش قهرمانی کشور در شیراز آغاز شد
ارائه نان باکیفیت انتظار به حق مردم است
کاهش اثر ناترازی‌ها بر ترافیک شهر شیراز / از هوشمند سازی تقاطعات شیراز تا تامین برق پایدار در زمان خاموشی ها