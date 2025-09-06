باشگاه خبرنگاران جوان ـ متخصصان تاکید دارند که رعایت یک رژیم غذایی سالم، شروع بسیار خوبی است، اما در عین حال می‌توانید روی برخی سوپرفود‌های شگفت‌انگیز نیز تمرکز کنید که نه تنها مواد مغذی ضروری برای بدن را فراهم می‌کنند بلکه برای تقویت سلامت دهان و دندان‌ها به‌طور ویژه مفید هستند.

سوپرفود‌ها کدامند؟

«سوپرفود» به مواد غذایی گفته می‌شود که سرشار از مواد مغذی، ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد معدنی مفید هستند و تأثیر مثبتی بر سلامت بدن دارند. این غذا‌ها معمولاً خواص ویژه‌ای دارند که به تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد قلب، افزایش انرژی و حتی حفظ سلامت دندان‌ها و لثه کمک می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن بهداشت دهان و دندان در انگلیس، کارشناسان توصیه می‌کنند که همواره و در هر سنی تلاش کنید تا یک رژیم غذایی سالم شامل غذا‌های کامل، پروتئین‌های سالم و انواع میوه‌ها و سبزیجات با رنگ‌های متنوع (و البته فاقد قند) را دنبال کنید، زیرا این کار نقش بزرگی در حفظ سلامتی دارد. افزودن سوپرفود‌ها که بسیار مغذی و مفید هستند، می‌تواند فواید سبک زندگی سالم را افزایش دهد و از جمله به بهبود سلامت دندان‌ها کمک کند.

مینای دندان در واقع یک بافت غیرزنده است و وقتی آسیب ببیند، بدن نمی‌تواند آن را مثل استخوان یا پوست ترمیم کند. پس در واقع هیچ ماده غذایی نمی‌تواند مینای دندان را «بازسازی» کند، اما پیشگیری چاره کار است و شما می‌توانید تا پیش از اینکه این بافت آسیب ببیند، از بعضی خوراکی‌ها برای تقویت، محافظت و همچنین فرآیندی موسوم به «معدنی‌سازی مجدد سطحی» در مینای دندان استفاده و از این طریق از دندان‌های خود بهتر مراقبت کنید.

خوراکی‌های مفید برای حفاظت از مینای دندان و تقویت لثه

* لبنیات کم‌چرب (ماست، پنیر، شیر)

این خوردنی‌ها سرشار از کلسیم و فسفر هستند که در بازگرداندن مواد معدنی به مینای دندان نقش دارند. پنیر به‌خصوص با افزایش ترشح بزاق کمک می‌کند اسید‌های دهان خنثی شوند.

* ماهی، تخم‌مرغ، قارچ و غذا‌های غنی‌شده با ویتامین D

در واقع ویتامین D، جذب کلسیم و فسفر را بهبود می‌دهد.

* سبزیجات برگ‌دار مثل اسفناج و کلم‌پیچ

این مواد غذایی مفید که از دسته سوپرفود‌ها محسوب می‌شوند، سرشار از کلسیم و آنتی‌اکسیدان‌ها هستند.

* مغز‌ها و دانه‌ها (بادام، کنجد، گردو)

این خوردنی‌های مقوی هم منبع غنی از کلسیم، منیزیم و چربی‌های سالم هستند. البته برخی از مغز‌ها اگر سفت باشند ممکن است به مرور زمان موجب ترک خوردگی‌های سطحی روی مینای دندان شوند و بنابراین توصیه می‌شود هنگام مصرف، از فشار زیاد به دندان جلوگیری شده یا از طریقی دیگر مثل آسیاب کردن از آنها استفاده کنید.

* سیب، هویج، کرفس

این دسته از میوه‌ها و سبزی‌ها نیاز به جویدن زیاد دارند که در اثر مصرف آنها، بزاق بیشتری ترشح می‌شود و بزاق دهان نیز مینای دندان را با مواد معدنی غنی می‌کند و اسید را خنثی می‌سازد. البته در مورد سبزیجات سفت مثل هویج هم اگر دچار حساسیت دندان یا لثه هستید می‌توانید برای جلوگیری از آسیب احتمالی، این سبزیجات را به شکل برش‌های ریز و نازکتر خرد کرده و سپس مصرف کنید.

* چای سبز و سیاه (بدون شکر)

این دو نوشیدنی اگر بدون شیرینی و قند استفاده شوند به این دلیل که حاوی پلی‌فنول‌ها هستند، جلوی رشد باکتری‌های مضر را می‌گیرند.

* آب آشامیدنی فلورایددار

فلوراید نیز یک ماده کلیدی برای سخت‌تر و مقاوم شدن مینای دندان است.

خوراکی‌هایی که باید محدود شوند

* نوشیدنی‌های اسیدی (نوشابه، نوشیدنی انرژی‌زا، آبمیوه‌های صنعتی) باعث فرسایش مینای دندان می‌شوند.

* شیرینی‌ها و کربوهیدرات‌های چسبنده (مثل تافی)، غذای باکتری‌های تولیدکننده اسید هستند.

* مصرف زیاد مرکبات هم به دلیل اسید بالا می‌تواند به مینای دندان آسیب بزند.