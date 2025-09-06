باشگاه استقلال تنها چند روز فرصت دارد تا ترکیب آسیایی خود را تکمیل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به موعد نهایی ارسال لیست تیم‌ها برای رقابت‌های آسیایی، استقلال در تلاش است تا یک بازیکن خارجی را به جمع نفراتش اضافه کند.

این باشگاه تا ۲۱ شهریور فرصت دارد لیست نهایی خود را ثبت کند و در صورتی که تا آن زمان موفق به جذب هافبک یا مهاجم خارجی نشود، امکان استفاده از آن بازیکن در رقابت‌های آسیایی را از دست خواهد داد.

این موضوع باعث شده مدیران استقلال با سرعت بیشتری وارد عمل شوند تا بتوانند گزینه‌ای مناسب را پیش از پایان مهلت جذب کنند. حال باید دید در این فرصت محدود، آبی‌پوشان می‌توانند مهره‌ای تأثیرگذار به ترکیب خود اضافه کنند یا نه.