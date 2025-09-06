باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اصلی‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی + فیلم

کارشناس هوش مصنوعی در مورد کاربردهای هوش مصنوعی نکاتی را بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جاوید نیا، کارشناس هوش مصنوعی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
اصلی‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی + فیلم
young journalists club

هوش مصنوعی ماورائی می‌تواند برای بشر خطرناک باشد

اصلی‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی + فیلم
young journalists club

آینده پزشکی با هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟

اصلی‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی + فیلم
young journalists club

هوش مصنوعی می‌تواند چه کمک‌هایی به مدرس کند؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم
۷۱۸۶

ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم
۸۳۶

تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۵۶۴

تخریب کامل یک برج مسکونی در غزه توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.