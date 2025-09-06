باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چالش‌هایی که تعاونی‌ها با آن روبه‌رو هستند + فیلم

دبیرکل تعاونگران ایران در خصوص فعالیت تعاونی ها توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در‌مورد فعالیت تعاونی ها نکاتی بیان‌ کرد.

 

 

 

young journalists club

ناصر
۱۳:۲۰ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
ما اصلا نمیدانیم تعاون فرهنگیان ارومیه کجاست؟ مدیر کل و رئیس ناحیه ارومیه میدونه اگه میدونند من جایزه میدم.
۰
۰
پاسخ دادن