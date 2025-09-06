باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام مجید انصاری جمعهشب در بازدید از بندر بوشهر اظهار کرد: بندر بوشهر نقشی کلیدی در صادرات و واردات کالا دارد و در سیاست دریامحور که از رهنمودهای مقام معظم رهبری و از برنامههای بنیادین توسعه کشور است، جایگاه برجستهای عهدهدار است.
وی افزود: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر دریایی و انرژی، میتواند به کانون مهمی در تحقق راهبرد توسعه دریامحور کشور تبدیل شود و در این زمینه، دولت حمایت از پروژههای بندری و دریایی استان را در دستور کار قرار داده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژی،یادآورشد: علاوه بر نقش محوری بوشهر در تأمین گاز و صنایع پتروشیمی کشور، این استان در احداث نیروگاههای خورشیدی نیز پیشگام است که نشاندهنده پویایی و حرکت رو به جلوی آن است.
انصاری با تأکید بر همدلی و هماهنگی میان مسئولان و مردم استان بوشهر عنوان کرد: گرچه محدودیتهایی در منابع وجود دارد، اما ابتکار عمل و تلاش برای جذب سرمایههای غیردولتی در استان متوقف نشده و این موضوع نویدبخش توسعه پایدار است.
معاون حقوقی رئیسجمهور یکی از مأموریتهای این معاونت را رفع موانع حقوقی پروژهها دانست و تصریح کرد: مشکلات حقوقی در زمینه زمین، کشاورزی و محیط زیست از سوی مسئولان استان مطرح شد که در معاونت حقوقی دولت برای رفع آنها پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: این استان همانند سراسر کشور در دوران دفاع مقدس نقش برجستهای ایفا کرد و امروز نیز در مسیر توسعه ملی پیشگام است.
انصاری گفت: امیدواریم با اجرای طرحهای بزرگ ملی و استانی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها، روند توسعه شتاب بیشتری بگیرد و آیندهای روشن برای بوشهر و جنوب کشور رقم بخورد.
انصاری در این سفر همچنین ۲ هزار و ۸۰ واحد مسکونی شامل طرحهای نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و واحدهای حمایتی را افتتاح کرد و کلید یکی از این واحدها را به یک خانواده تحویل داد.
بازدید از طرح آبیاری نوین نخلستانهای دشتستان نیز از دیگر برنامههای این سفر بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور این طرح را اقدامی مهم در افزایش بهرهوری منابع آبی و توسعه محصولات کشاورزی استان عنوان کرد.
ضرورت اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی کشور، شرط اصلی تسریع در توسعه این بندر و تحقق برنامههای پیشبینی شده در حوزه حملونقل دریایی است.
محمد شکیبینسب افزود: با توجه به افق ترسیمشده برای جابهجایی سالانه ۱۵ میلیون تن کالا در بندر بوشهر، الحاق این بندر به راهآهن میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف توسعهای ایفا کند.
وی اظهار کرد: بخشی قابل توجهی از برنامههای توسعهای بندر بوشهر در حوزه بندری نگین پیشبینی شده و با صدور مجوزهای زیستمحیطی بخشی از این محدوده، امید میرود برای سایر بخشها نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: طی سالهای اخیر چندین پروژه زیرساختی در مجتمع بندری نگین به بهرهبرداری رسیده و هماکنون نیز پروژههای شاخصی از جمله برقرسانی و احداث جاده دسترسی در دست اجرا است.
شکیبینسب تصریح کرد: با تکمیل این طرحها و تحقق برنامههای پیشبینی شده، بندر بوشهر میتواند جایگاه ممتازی در عرصه توسعه دریامحور کشور ایفا کند.
