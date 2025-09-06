اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت و گفت: پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تدبیر ریاست قوه قضاییه، شورای راهبردی قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه و نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون الزام، تشکیل که تاکنون ۴۹ جلسه آن تشکیل و بیش از ۲۵۰ مصوبه داشته است.

۵ آیین نامه قانون الزام به تصویب قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد

وی افزود: در قانون الزام، ۱۴ آیین نامه اجرایی پیش بینی شده که ۶ آیین نامه آن به تصویب قوه قضاییه و ۸ آیین نامه آن مصوب هیئت وزیران خواهد بود که از شش آیین نامه مصوب قوه قضاییه، ۵ آیین نامه شامل آیین نامه موضوع ماده ۳ قانون، آیین نامه ماده ۱۰ قانون الزام و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و آیین نامه تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

تصویب و ابلاغ ۳ آیین نامه قانون الزام توسط هیئت وزیران

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: از ۸ آیین نامه قانون الزام که باید توسط هیئت وزیران مصوب شود نیز سه آیین نامه آن شامل آیین نامه موضوع ماده ۷ قانون، آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون و آیین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به تصویب رسیده و ابلاغ شده است و لازم به ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تدوین پیش نویس ۱۲ آیین نامه اجرایی نقش مستقیم داشته است.

۶۷۸ هزارو ۶۸۲ فقره پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک ثبت شد

قویدل بیان کرد: در اجرای ماده ۳ قانون الزام، همه مشاورین املاک دارای پروانه صنفی از نیمه مرداد ماه سال ۱۴۰۳ از طریق سکو یا پلتفرم کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان متصل شده‌اند و تاکنون بیش از ۶۷۸ هزارو ۶۸۲ فقره پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک در سکو‌های کاتب و خودنویس ثبت و از این تعداد ۶۵ هزارو ۳۲۶ فقره پیش نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارسال و منتج به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی شده است.

ثبت قرارداد‌های یکسان در سامانه کاتب

وی ادامه داد: همچنین در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام، سازمان ثبت نسبت به بارگذاری ۱۴ نوع قرارداد یکسان که به تصویب معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده، در سامانه اقدام و کلیه مشاورین املاک دارای پروانه صنفی از تاریخ ۶ /۲ /۱۴۰۴ امکان ثبت قرارداد‌های یکسان را در سامانه یافته‌اند. طرفین قرارداد باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ثبت قرارداد در سامانه برای ادمه فرآیند و رفع محدودیت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

راه‌اندازی خودکاربری قرارداد‌های یکسان از تاریخ ۵ شهریورماه

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: خودکاربری قرارداد‌های یکسان نیز از تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ راه اندازی شده و طرفین قرارداد چنانچه مایل به ثبت یکی از انواع ۱۴ نوع قرارداد یکسان باشند می‌توانند نسبت به ثبت قرارداد یکسان به صورت خود کاربری در سامانه اقدام و سپس ظرف سه ماه از ثبت قرارداد مزبور جهت ادامه فرآیند و رفع محدودیت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. قرارداد‌های یکسان، قرارداد‌هایی متحدالشکل هستند که امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی را ندارند و چنانچه طرفین معامله قصد کاهش یا افزایش شروط را داشته باشند می‌توانند از ابتدا و مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین طرفین معامله مطابق ماده ۲ قانون الزام برای تنظیم هر نوع سند یا قولنامه و تعهد به بیع می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

صدور ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سند مالکیت حد نگار سبز رنگ

قویدل بیان کرد: مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام، کلیه اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام یعنی پس از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده‌اند مشمول ماده یک قانون مزبور بوده و معاملات نسبت به این املاک حتماً باید به صورت رسمی ثبت شود و تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سند مالکیت حد نگار سبز رنگ پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام، صادر شده است و مردم عزیز ما در خصوص املاک دارای اسناد مالکیت حد نگار سبز رنگ به سه صورت می‌توانند معامله خود را انجام داده و به ثبت برسانند روش اول اینکه طرفین معامله به مشاور املاک دارای پروانه صنفی مراجعه کرده و مشاور املاک نیز نسبت به ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه اقدام می‌کند و در این صورت طرفین معامله باید ظرف ۵ روز از ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه، به دفتر اسناد رسمی منتخب مراجعه و معامله خود را به ثبت برسانند. پیش نویس قرارداد حاوی مشخصات طرفین، مشخصات مورد معامله، شرایط معامله و اساساً حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین است لیکن فاقد آثار حقوقی قرارداد است لذا به مردم عزیزمان توصیه می‌شود در مرحله تنظیم پیش نویس قرارداد از مبادله اسناد و مدارک ملک و واریز وجه معامله (ثمن معامله) تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی، خودداری کنند. روش دوم معامله املاک دارای سند مالکیت سبز رنگ، تنظیم قرارداد یکسان توسط مشاورین املاک دارای پروانه صنفی و یا به صورت خودکاربری و سپس مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت معامله است. روش سوم مراجعه مستقیم طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی معامله مطابق ماده ۲ قانون الزام است.

اتصال بیش از ۱۲۵ هزار مشاور املاک از طریق کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد

وی ادادمه داد: از نیمه مرداد ماه سال گذشته تاکنون، از ۱۴۷۰۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی در سراسر کشور که از طرف وزرات صمت به سازمان ثبت اعلام شده‌اند تعداد ۱۲۵۹۲۴ مشاور املاک از طریق پلتفرم یا سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، متصل شده‌اند.

اتصال پلتفرم‌های دارای مجوز به سامانه‌های ثبت الکترونیک آغاز خواهد شد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار در خصوص اتصال سایر پلتفرم‌های مربوط به حوزه معاملات املاک به سامانه‌های سازمان ثبت، گفت: امکان اتصال پلتفرم‌های دارای مجوز بخش خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مهیا است لیکن این موضوع مستلزم ابلاغ دستورالعمل الزامات فنی، حقوقی و امنیتی است و به محض ابلاغ سند الزامات قانونی نحوه فعالیت پلتفرم‌ها به سازمان ثبت، اتصال پلتفرم‌های دارای مجوز به سامانه‌های ثبت الکترونیک آغاز خواهد شد.

منبع: میزان