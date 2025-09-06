باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بالاترین درجه حق الناس در محیط پیرامون چیست؟ + فیلم

کارشناس مذهبی در مورد بالاترین درجه حق الناس نکاتی بیان‌ کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد جنتی، کارشناس مذهبی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص بالاترین درجه حق الناس توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

Germany
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مثال کنترل خشمش عالی بود!
