به گفته رئیس جمهور آمریکا اسرای بیشتری در غزه کشته شده‌اند و آمریکا در حال مذاکره عمیق با حماس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز جمعه گفت که ممکن است اسرای بیشتری در غزه کشته شده باشند و ایالات متحده در حال «مذاکره عمیق» با حماس در جریان یک تهاجم جدید اسرائیل است.

ترامپ، که متحد سرسخت اسرائیل است، به خبرنگاران در اتاق بیضی گفت: «ممکن است برخی اخیراً مرده باشند، این چیزی است که من می‌شنوم. امیدوارم این درست نباشد، اما شما بیش از ۳۰ جسد [برای بازگرداندن]در این مذاکره دارید.»

در  جریان عملیات طوفان الاقصی نیروهای حماس  ۲۵۱ صهیونیست را به اسارت گرفتند که ۴۷ تن از آنها هنوز در غزه هستند.

ارتش اسرائیل می‌گوید ۲۵ نفر از آنها کشته شده‌اند. اسرائیل در پی بازپس‌گیری اجساد آنها است.

ترامپ در مقطعی گفت که «حدود ۳۸ نفر مرده اند - افراد جوان و زیبای مرده» قبل از اینکه اعداد ۲۰ و سپس ۳۰ را بیان کند. او پیشنهاد کرد که ایالات متحده همچنان در گفت‌و‌گو با حماس باشد.

او در مورد اسرای تحت کنترل حماس گفت: «ما گفتیم همه آنها را همین حالا آزاد کنید، همه را آزاد کنید، و اتفاقات بسیار بهتری برای آنها [حماس]رخ خواهد داد. اما اگر همه را آزاد نکنید، وضعیت سختی خواهد بود، زشت خواهد شد.»

اسرائیل قصد دارد شهر غزه، بزرگترین شهر در این باریکه که  به تلی از خرابه تبدیل شده، را تصرف کند و هشدار داده است که تمامی ساختمان‌های بلندی که معتقد است توسط حماس استفاده می‌شوند را هدف قرار خواهد داد.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، حملات اسرائیل دست‌کم ۶۴٬۳۰۰ فلسطینی، که بیشتر آنها غیرنظامی هستند، را کشته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

