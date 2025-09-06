مرد زندانی که به اتهام قتل یک راننده تاکسی اینترنتی با همدستی دو زن پای میز محاکمه ایستاده بود مدعی شد قصدش سرقت بوده است نه قتل.

باشگاه خبرنگاران جوان- یکی از شب‌های بهمن سال ۱۴۰۲ پیرزنی تنها با شنیدن صدای زنگ در خانه به حیاط رفته و به محض باز کردن در مرد جوانی را دید که با پیکری خونین و نیمه جان درخواست کمک داشت. مرد جوان گفت: «یک مرد و دو زن مرا خفت کردند و ماشین و تلفنم را سرقت کردند. به پلیس و خانواده‌ام خبر بده.»

با انتقال مرد مجروح به بیمارستان وی به خاطر شدت جراحات وارده جان باخت. همسر مقتول که قبل از مرگ دقایقی او را دیده بود به مأموران گفت: «همسرم راننده تاکسی اینترنتی بود. او به من گفت یک مرد و دو زن به عنوان مسافر سوار خودرواش شدند و در حوالی صفادشت کرج با چاقو به او حمله کرده و از ماشین بیرونش انداختند.

اما شوهرم به در خودرو آویزان شده تا مانع سرقت شود که راننده از روی قفسه سینه‌اش رد شده است.»

در ادامه تحقیقات یک روز بعد خودروی ۴۰۵ مقتول دو خیابان بالاتر از محل جنایت کشف و مشخص شد فقط تلفن همراه مقتول سرقت شده است. در ادامه پلیس به زن جوانی رسید که با شماره وی تاکسی گرفته بودند، اما او مدعی شد پسرش ماشین گرفته و از او خبری ندارد.



سرنخ جنایت در ایستگاه مترو

چند روز بعد وقتی تلفن مقتول در یکی از ایستگاه‌های مترو روشن شد مأموران بلافاصله با ردیابی تلفن همراه به دختر جوانی رسیدند که از گوشی استفاده می‌کرد. اما او مدعی شد تلفن را برادرش خریده. وقتی مأموران برادر دختر جوان را دستگیر کردند او نیز گفت من تلفن را از مرد جوانی به نام خسرو خریده‌ام.

با دستگیری خسرو وی در همان ابتدا به ماجرای سرقت و قتل به همراه دو زن جوان به نام‌های مهتاب و مریم اعتراف کرد و گفت: «ما به قصد سرقت ماشین گرفتیم، اما درگیری ما و راننده باعث شد او فوت کند.»

مهتاب و مریم نیز دستگیر شدند، اما آنها ادعا کردند از ماجرای سرقت و قتل خبر نداشتند و فقط خسرو با راننده وارد بحث شده و برایش چاقو کشیده و بعد هم با ماشین از رویش رد شده است. پس از آن پدر و مادر مقتول با حضور در دادسرا از طرف خودشان و دو فرزند صغیر مقتول درخواست قصاص کردند. اما ۱۱ ماه بعد مادر مقتول که از غصه قتل فرزندش بیمارشده بود فوت کرد و ۹ فرزند دیگر او به عنوان اولیای دم وارد پرونده شدند.

با تکمیل تحقیقات برای خسرو به اتهام مباشرت در قتل عمد و سرقت مقرون به آزار در شب و برای مهتاب و مریم به اتهام سرقت مقرون به آزار، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



در دادگاه چه گذشت؟

در این جلسه ابتدا وکیل پدر مقتول از طرف وی و دو فرزند مقتول برای متهمان درخواست قصاص کرد. سپس متهم به جایگاه رفت و گفت: «ما برای سرقت رفته بودیم. آن شب راننده از در خودرو آویزان شد و در را رها نمی‌کرد که مریم با چاقو به دستانش می‌زد تا در را رها کند من در یک لحظه فکر کردم اگر دنده عقب بروم او در را رها می‌کند، اما به یکباره حس کردم از روی دست‌انداز رد شدم و وقتی دقت کردم دیدم او زیر ماشین رفته است. پس از سرقت هم از ترس ماشین را دو کوچه بالاتر رها کردیم.»

پس از آن مهتاب که در زمان جنایت زیر ۱۸ سال سن داشته و با قید وثیقه آزاد بود به جایگاه رفت و با رد اتهامش گفت: «مریم دوست مادرم است من در خانه‌اش میهمان بودم که گفت خسرو برایش یک سگ خریده و باید برای گرفتن آن به صفادشت برویم. نزدیکی مقصد بودیم که خسرو با راننده بحث‌شان شد ما پیاده شدیم که دیدم خسرو با چاقو راننده را زد و بعد هم از روی او رد شد.»

در ادامه نیز وکیل مریم به جایگاه رفت و گفت: «موکلم نتوانست در دادگاه حاضر شود. متهم با تناقض‌گویی می‌خواهد با تقسیم جرم از بار مجازات خودش کم کند.»

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران