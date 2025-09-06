مدیر پایگاه میراث ملی جمعه مسجد اردبیل گفت: ۳۰ میلیارد تومان برای احیای این اثر تاریخی منعقد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدریوند، ضمن تشریح جزئیات اقدامات در دست اجرا برای ساماندهی اثر تاریخی جمعه مسجد اردبیل و با اشاره به پیشینه کهن این بنای مذهبی گفت: مجموعه حاضر، مسجد جامع عتیق یا جمعه مسجد اردبیل است که در سال ۱۳۱۵ با شماره ۲۴۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
او افزود: این بنا اخیراً نیز بهعنوان سومین پایگاه میراث ملی استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ انتخاب شده است که این ارتقا به پایگاه، موجب شد توجه و اعتبار ویژهای به این مجموعه معطوف شود و اعتبار خاصی برای آن در نظر گرفته شود.
مدیر پایگاه میراث ملی جمعه مسجد اردبیل درباره تشکیل نهاد شورای راهبردی این پروژه نیز گفت: برایناساس، شورای راهبردی مجموعه تشکیل و تاکنون سه جلسه برگزار شده که نتیجه آن، تصویب طرح ساماندهی کامل محوطه و فضای داخلی بنا بود.
حیدریوند با اعلام انعقاد دو قرارداد عملیاتی، افزود: خوشبختانه هم اکنون دو قرارداد مهم در حال اجرا داریم، قرارداد اول به ارزش ۱۰ میلیارد تومان با اداره کل میراثفرهنگی استان برای ساماندهی کلی مجموعه منعقد شده است و قرارداد دوم نیز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری استان به ارزش ۲۰ میلیارد تومان اجرایی شده که به احیای ایوان خانه و ساماندهی داخلی مجموعه خواهد پرداخت.
منبع: میراث فرهنگی