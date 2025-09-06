تیم ملی مراکش با پیروزی قاطع پنج بر صفر برابر نیجر به عنوان اولین تیم آفریقایی جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی مراکش در انتخابی جام جهانی فیفا ۲۰۲۶، نیجر را با نتیجه پنج بر صفر شکست داد و جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عنوان اولین تیم آفریقایی به دست آورد.

گل‌های این دیدار را اسماعیل سایباری (دقایق ۲۹ و ۳۸)، ایوب الکعبی (۵۱)، حمزه ایگامان (۶۹) و عزالدین اونای (۸۴) به ثمر رساندند.

به این ترتیب تیم ملی مراکش شش بازی از شش بازی خود را برد و مقام اول گروه E مسابقات انتخابی را قطعی کرد. «شیر‌های اطلس» در جام جهانی ۲۰۲۲ چهارم شدند و بهترین عملکرد یک تیم آفریقایی در جام جهانی را به نام خودشان ثبت کردند.

اکنون تیم ملی مراکش هفدهمین تیمی شد که به جام جهانی راه یافته است. پیش از این تیم‌های مکزیک، ایالات متحده، کانادا (همه میزبان)، ژاپن، ایران، کره جنوبی، اردن، استرالیا، ازبکستان، نیوزیلند، آرژانتین، اکوادور، برزیل، کلمبیا، اروگوئه و پاراگوئه به این مسابقات راه یافته بودند.

جام جهانی ۲۰۲۶ از یازده ژوئن تا نوزدهم ژوئیه به میزبان سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. برای اولین بار ۴۸ تیم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

