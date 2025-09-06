ترامپ قصد دارد اجلاس گروه ۲۰ را در اقامتگاه زمین گلف شخصی خود در میامی برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، شامگاه جمعه گفت که میزبانی اجلاس گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۶ را به اقامتگاه زمین گلف شخصی خود در میامی می‌سپارد - علیرغم اینکه در دوره اول ریاست‌جمهوری خود پس از اتهامات فساد، از یک اقدام مشابه صرف‌نظر کرده بود.

ترامپ میلیاردر گفت که مجموعه تفریحی و اسپای «ترامپ نشنال دورال» او گزینه مناسبی برای این گردهمایی در دسامبر سال آینده است، زیرا «زیبا» است و هوای فلوریدا خوب است.

او پس از اعلام اینکه میامی محل برگزاری اجلاس سال آینده خواهد بود، به خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید گفت: «این اجلاس در دورال برگزار خواهد شد. همه آنجا را می‌خواهند، چون درست کنار فرودگاه است، بهترین موقعیت را دارد، زیباست، همه چیزش زیباست.».

اما ترامپ که بار‌ها با اتهامات مکرر مبنی بر اینکه او و خانواده‌اش در دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش ثروت خود را افزایش داده‌اند، مواجه شده، اصرار کرد که از این رویداد سودی نمی‌برد.

او گفت: «ما از این بابت پولی به دست نمی‌آوریم. ما طوری برنامه ریزی کرده‌ایم که پولی در کار نباشد، هیچ پولی در آن نیست. من فقط می‌خواهم که این رویداد خوب برگزار شود.»

ترامپ دلیل دیگری برای برگزاری این رویداد در دورال را اینگونه عنوان کرد که اکثر هتل‌های میامی معمولاً در ماه دسامبر کاملاً پر هستند.

او گفت: «هر کشوری ساختمان مخصوص به خود را خواهد داشت. فکر می‌کنم این واقعاً چیز زیبایی خواهد بود.»

ترامپ در نیویورک متولد شده، اما سال‌هاست که فلوریدا را خانه خود کرده است؛ جایی که اقامتگاه مار-آ-لاگو او در وست پالم بیچ و مجموعه دورال در نزدیکی کلان‌شهر میامی واقع شده‌اند.

او در دوران ریاست‌جمهوری اول خود نیز برنامه‌ای مشابه برای میزبانی اجلاس گروه ۷ در سال ۲۰۲۰ در مجموعه دورال داشت که طوفانی از مخالفت‌ها در میان رقبای دموکرات ترامپ به پا کرد و آن را «یکی از بی‌پرواترین نمونه‌های فساد رئیس‌جمهور» خواندند.

او بعداً با کنایه به «خصومت دیوانه‌وار و غیرمنطقی رسانه‌ها و دموکرات‌ها» از این برنامه صرف‌نظر کرد - و در نهایت آن اجلاس به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ هرگز برگزار نشد.

ترامپ در آن زمان همچنین از برنامه دعوت از روسیه علیرغم تعلیق عضویت آن در گروه ۷ به دلیل الحاق کریمه، صرف‌نظر کرد.

اما این بار ترامپ گفت که نسبت به حضور رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در گروه ۲۰ علیرغم جنگ با اوکراین، تمایل دارد و افزود که از شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز استقبال خواهد کرد.

ترامپ گفت: «دوست دارم آنها بیایند، اگر بخواهند.»

با این حال، او افزود که آنها «ناظر خواهند بود، و مطمئن نیستم که بخواهند به عنوان ناظر بیایند» - علیرغم این واقعیت که هر دو کشور روسیه و چین عضو گروه ۲۰ هستند.

ترامپ در عین حال تأیید کرد که از حضور در اجلاس امسال گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی صرف‌نظر کرده و به جای آن، معاون رئیس‌جمهور، جِی. دی. ونس را خواهد فرستاد.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این گفته بود که بعید است به آنجا برود و به ادعا‌های ردشده درباره آزار و کشتار سیستماتیک شهروندان سفیدپوست در آن کشور استناد کرده بود. ترامپ گفت: «من نمی‌روم، جِی. دی خواهد رفت. معاون رئیس‌جمهوری فوق‌العاده‌ای است و او مشتاق این سفر است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه (AFP)

