باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان کنکور امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه جاری بر روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد.

در این اصلاحات ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی افزایش خواهد یافت. همچنین برخی ظرفیت‌ها در دانشگاه‌های مختلف نیز جابه‌جا خواهند شد.

زمان انتخاب رشته در کنکور ۱۴۰۴ با توجه به برخی اصلاحات مربوط به رشته‌محل‌های مختلف به خصوص ظرفیت‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی تا روز دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه تمدید می‌شود.

همزمان با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان کنکور در سال ۱۴۰۴، عده‌ای از موافقان افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی مدعی کاهش ظرفیت پذیرش این رشته در سال جاری شدند و معتقد بودند این اقدام وزارت بهداشت خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در این زمینه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت اظهار کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی برای سال جاری اجرا شده و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: کسانی که اعلام کردند در زمینه اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی تخلف صورت گرفته است، باید حرف خودشان را اثبات کنند.

ظفرقندی تاکید کرد: در واقع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی این بود که ۲۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۴ منهای مقداری که در گذشته اضافه شده است (در گذشته بیش از ۲۰ درصد پذیرش شده است) باشد. وزارت بهداشت دقیقا همین تعداد را برای ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اعلام کرده است.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: میزان ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است. این گونه نیست که توسط وزارت بهداشت به این سازمان اعلام شده باشد.

ظفرقندی در خصوص اینکه چرا حداکثر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی صرفا به ۴ استان داده شده است، تاکید کرد: استان‌ها نیاز خود برای پذیرش دانشجو در مناطق محروم را از دانشگاه‌های خود استعلام می‌کنند. برخی از این مناطق نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و هرمزگان مناطق محروم بیشتری دارند، در نتیجه اعلام نیاز بیشتری برای پذیرش دانشجو داشتند؛ بنابراین سهمیه بیشتری برای این مناطق درنظر گرفتیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور که امروز و فردا صورت می‌گیرد، تمهیدات لازم را بکار می‌گیریم که در هیچ استانی کمتر از سال گذشته دانشجو پذیرش نکنیم.

احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور نیز در این رابطه با تاکید به انتشار اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکوری‌ها، تاکید کرد: در اصلاحات جدید که امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه در سایت این سازمان قرار می‌گیرد، در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش، جابجایی ظرفیت‌ها را نیز خواهیم داشت.

همچنین هفته گذشته علی باقر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان دویست و سی و چهارمین جلسه این ستاد از نهایی شدن ظرفیت پذیرش پزشکی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش به بیش از ۱۳ هزار نفر افزایش یافت و کسری در دو سال آینده جبران می‌شود.

وی با اشاره به تکلیف شورا مبنی بر افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برای تأمین نیروی انسانی مناطق محروم، فرآیند تعیین ظرفیت امسال را تشریح کرد.

طاهری‌نیا اظهار کرد: وزارت بهداشت در طراحی اولیه خود، عدد ۲۱۵۲ نفر را برای افزایش ظرفیت پزشکی پیشنهاد داده بود. اما پس از برگزاری جلسات متعدد و گفت‌و‌گو‌های تعاملی میان ستاد و وزارت بهداشت و با در نظر گرفتن تکلیف مصوبه شورا از یک سو و محدودیت‌های موجود از سوی دیگر، این ظرفیت به ۱۳ هزار و ۴۰۳ نفر افزایش یافت.

وی افزود: ظرفیت پزشکی سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر بود و امسال به ۱۳ هزار و ۴۰۳ نفر رسیده است. البته به این عدد یک ضریب شکست حدود ۷ درصدی نیز اضافه می‌شود که ظرفیت نهایی را به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر می‌رساند.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جبران کامل مصوبه شورا، توضیح داد: برای جبران بخشی از ظرفیت که امسال محقق نشد، تکلیف شد که وزارت بهداشت در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، هر سال ۵۰۰ نفر به ظرفیت پذیرش اضافه کند. با این توافق، اگرچه اجرای کامل برش سالانه مصوبه به سال‌های بعد منتقل شده، اما در نهایت تکلیف تجمیعی مصوبه که رسیدن به ۵۱ هزار ظرفیت در پایان ۴ سال بود، محقق خواهد شد.

منبع: ایسنا