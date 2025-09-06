شهروندخبرنگار ما فیلمی از اجرای گروه های نمایشی در هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران اهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه‌های نمایشی در هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران که در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد اجرای بی نظیری را به نمایش گذاشتند. در این دوره از جشنواره علاوه بر گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشورمان، گروه‌های نمایشی از کشور‌های آذربایجان و ترکیه نیز حضور داشتند. گفتنی است مراسم اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در شهرستان اهر با معرفی نفرات و گروه‌های برتر نمایشب بر‌گزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی زا به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

