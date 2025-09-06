کارشناس استعداد یابی تحصیلی گفت: داوطلبان کنکور سراسری باید رشته متناسب با علاقه شان را انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - مهلا دشتی استاد دانشگاه و کارشناس استعداد یابی تحصیلی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: داوطلبان در هنگام انتخاب رشته باید به استعداد های شان توجه داشته باشند و آینده شغلی رشته مورد نظر را بررسی کنند. داوطلبان باید مسیر شغلی و حتی درآمد آن رشته را مد نظر قرار دهند.

به گفته وی داوطلبان باید رشته همسان با علایق شان را بررسی کنند و دانشگاه قرار نیست کار خاصی را انجام دهد و اگر داوطلب رشته باب میلش را انتخاب نکند به جمع ۸۲ درصد افرادی اضافه شده که از شغل خود ناراضی هستند.

مهلا دشتی تاکید کرد: اگر داوطلبان رشته اشتباهی را انتخاب کنند ممکن است دچار خسران مالی و هدررفت عمر خود شوند.

وی ادامه داد: توصیه اول من به داوطلبان کنکور سراسری که در مرحله اول مجاز شده اند این است که حتما انتخاب رشته را انجام دهند. انتخاب رشته باید اصولی ، دقیق و بر اساس رغبت و نیازهای داوطلبان باشد.