صدا و سیمای گلستان فریاد انزجار مردم غیور استان در راهپیمایی جمعه خشم و نصر از جنایات رژیم کودک کش در غزه و سکوت مدعیان جهانی حقوق بشر را پوشش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهر‌های استان گلستان در حمایت از مظلومان غزه و فلسطین با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم مقدس خود را به رخ جهانیان کشیدند و نماز جمعه این هفته در همه شهر‌های استان گلستان در قالب خشم و نصر مردم همیشه در صحنه گلستان خیلی خاص‌تر از جمعه‌های گذشته با همدلی و همبستگی اقوام مختلف برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین سکوت حکام کشور‌های عربی و مدعیان جهانی حقوق بشر در برابر قحطی، گرسنگی و بی آبی و شهادت روزانه مردم غزه به دست نظامیان اسرائیلی را محکوم کردند و همه یک صدا انزجار خود را از جنایات بزدلانه رژیم غاصب کودک کش فریاد زدند و سیمای گلستان این برنامه را با عنوان «جمعه خشم و نصر» بطور زنده و کامل پوشش داد و در همه‌ی شبکه‌های داخلی و بین المللی مخابره کرد.

