صدا و سیمای گلستان فریاد انزجار مردم غیور استان در راهپیمایی جمعه خشم و نصر از جنایات رژیم کودک کش در غزه و سکوت مدعیان جهانی حقوق بشر را پوشش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  مردم شهر‌های استان گلستان در حمایت از مظلومان غزه و فلسطین با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم مقدس خود را به رخ جهانیان کشیدند و نماز جمعه این هفته در همه شهر‌های استان گلستان در قالب خشم و نصر مردم همیشه در صحنه گلستان خیلی خاص‌تر از جمعه‌های گذشته با همدلی و همبستگی اقوام مختلف برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی همچنین سکوت حکام کشور‌های عربی و مدعیان جهانی حقوق بشر در برابر قحطی، گرسنگی و بی آبی و شهادت روزانه مردم غزه به دست نظامیان اسرائیلی را محکوم کردند و همه یک صدا انزجار خود را از جنایات بزدلانه رژیم غاصب کودک کش فریاد زدند و سیمای گلستان این برنامه را با عنوان «جمعه خشم و نصر» بطور زنده و کامل پوشش داد و در همه‌ی شبکه‌های داخلی و بین المللی مخابره کرد.

عوامل احسان ربیعی، جلال زنگانه، ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای علی شریفی، ترابری نادعلی گل بودند.

برچسب ها: راهپیمایی ، پوشش زنده
خبرهای مرتبط
عید بیعت به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) از قاب شبکه استانی گلستان
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مطرح کرد؛
کمک ۲ هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد امام خمینی(ره)
توزیع ده هزار بسته مایحتاج تحصیلی به دانش آموزان کم بضاعت در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ظرفیت‌های فرهنگی و قومیتی گلستان، کلید رونق اقتصادی
پوشش و انعکاس راهپیمایی جمعه خشم و نصر مردم گلستان از قاب رسانه استانی و شبکه های سراسری