اطلاعاتی جالب درباره رویداد ماه گرفتگی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0638\u0645 \u06a9\u0648\u06a9\u0631\u0645\u060c \u0645\u0646\u062c\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0686\u0646\u062f \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647\u200c\u06af\u0631\u0641\u062a\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0633\u06a9\u0648\u067e \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u06a9\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n