مهاجم ایرانی و تازه‌وارد المپیاکوس به همراه دیگر بازیکنان تازه‌وارد این تیم یونانی، هدیه ویژه‌ای از شرکت خودروسازی اپل دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اپل، شرکت خودروسازی آلمانی، یکی از اسپانسر‌های باشگاه المپیاکوس است که به بازیکنان جدید این تیم یونانی از جمله طارمی هدیه ویژه‌ای داده است. اوپل همواره از المپیاکوس و بازیکنانش حمایت می‌کند و خودرو‌هایی را به آنها ارائه می‌دهد.

دانیل پودنس، گوستاوو مانسا و مهدی طارمی خودروهایشان را در یونان انتخاب کرده‌اند که پویایی، استحکام و فناوری پیشرفته را به نمایش می‌گذارند.

مهدی طارمی، یکی از باتجربه‌ترین مهاجمان اروپا، به تعادل بین راحتی و قدرت خودرو ارزش قائل است. او خودروی اوپل فرونترا را انتخاب کرد که از فناوری ممتاز، انعطاف‌پذیری و فضایی که یک ورزشکار به آن نیاز دارد، بهره‌مند است.

این مهاجم ۳۳ساله با قراردادی دوساله به عضویت «قرمز و سفیدها» درآمده است و از فصل جدید در یونان و لیگ قهرمانان اروپا بازی خواهد کرد. دستمزد او دو میلیون یورو در سال به علاوه پاداش خواهد بود.

این مهاجم ایرانی اکنون در خدمت تیم ملی ایران است و بعد از دیدار با ازبکستان در فینال کافا راهی یونان خواهد شد.

برچسب ها: نقل و انتقالات ، مهدی طارمی ، تیم المپیاکوس
۱۶:۱۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
مبارکش باشد نوش جانش.
