باشگاه خبرنگاران جوان - افشین فرزام سرمربی تیم ملی روئینگ گفت درباره اردو‌ها و مسابقات پیش‌رو، اظهار داشت: بعد از مسابقات روسیه اردو‌ها را ادامه دادیم و از تیر ماه تاکنون سه اردو برگزار کردیم و نسبت به شرایطی که بچه‌ها قبل از مسابقات بین‌المللی روسیه داشتند، توانستیم ۴۰ درصد سطح آنها را بالا ببریم. بچه‌های ما تازه روئینگ را شروع کردند.

وی افزود: محمودپور، سیدفتحی و عبدالی تجربه بیشتری داشتند. طی تست‌گیری که به صورت رسمی از آنها داشتیم، توانستند حد خود را بالاتر ببرند. این موضوع این امیدواری را حاصل می‌کند تا در یکسال باقی مانده تا بازی‌های آسیایی ناگویا تیم کیفی را برای این بازی‌ها آماده و راهی ناگویا کنیم.

اولین بار است پسران زیر۲۳ سال در قهرمانی آسیا شرکت می‌کنند

سرمربی تیم ملی روئینگ عنوان کرد: هفته آینده تیم زیر ۲۳ سال را به قهرمانی آسیا چین اعزام می‌کنیم و هدایت این تیم برعهده من است. ماه آینده در مسابقات قهرمانی آسیا رده بزرگسالان ویتنام اعزام می‌شویم و امیدوارم نتایج قابل قبولی کسب کنیم. اولین بار است هدایت تیم زیر ۲۳ سال را برعهده داریم.

وی ادامه داد: در دور اول در مسابقات زیر ۲۳ سال زنان آسیا شرکت کردیم و طلا گرفتیم. مردان برای نخستین بار است در این رده در آسیا شرکت می‌کنند و تاکنون مدالی هم کسب نشده و تمام تلاش ما این است که دست خالی از این مسابقات برنگردیم.

فدراسیون تعدادی پارو خریداری کرد

فرزام درباره خرید تجهیزات روئینگ، خاطرنشان کرد: هفته گذشته یک تعداد پارو خریداری شد و به دست ما رسید. از نظر پارو شرایط بهتر شده و امیدواریم که فدراسیون پیگیر خرید قایق هم باشد و اگر به تجهیزات اضافه شود، شرایط روئینگ بهتر خواهد شد.

در مردان هم به سهمیه المپیک می‌رسیم

وی در پاسخ به این پرسش که تا بازی‌های آسیای ناگویا کار سختی دارید، یادآور شد: بله. باید در بخش مردان سخت کار کنیم و به شدت برای حضور در ناگویا برنامه‌ریزی داریم تا ناکامی‌های دو دوره قبل در مردان را جبران کنیم و نگاهی هم به مدال خوشرنگ داشته باشیم. در مرحله بعدی هم بحث سهمیه المپیک هست که احتمال زیاد در بخش مردان هم به این سهمیه برسیم.

سرمربی تیم ملی روئینگ در واکنش به ماندگار نبودن مردان در روئینگ به دلیل شغل و مشکلات زندگی گفت: الان شرایط بهتر شده و بچه‌ها ماندگار شدند. با توجه به اینکه فدراسیون روئینگ از قایقرانی جدا و مقداری بودجه‌ها تفکیک شد، بچه‌ها امیدوارتر هستند و حمایت بهتری می‌شوند. امیدوارم بعد از مسابقات قهرمانی آسیا تیم کیفی که برای ناگویا گزینش می‌شود، مسئولان ویژه‌تر آن را ببینند و به آن پرداخته شود تا بچه‌ها بتوانند باانگیزه بالاتری این یکسال سخت را پشت سر بگذارنند.

وی در اردو‌های برون‌مرزی تیم ملی روئینگ، اظهار داشت: فعلا صحبتی از اردوی برون مرزی نیست. امیدوارم قبل از بازی‌های آسیایی اردو‌های برون مرزی داشته باشیم.

فدراسیون پیشنهادم را برای استخدام مربی خارجی پذیرفت

فرزام درباره حضور مربی خارجی، گفت: در این زمینه به فدراسیون پیشنهاد دادم تا فردی را به عنوان مشاور یا مدیر فنی یا حتی مربی خارجی برای برنامه‌ریزی تمرینی تیم ملی روئینگ در نظر بگیرد تا در کنار تیم ملی باشد یا حتی به صورت پارت تایم از وجود آن مربی خارجی استفاده کنیم، اما فدراسیون این پیشنهاد را قبول کرد و فکر می‌کنم که در این زمینه مکاتباتی هم شده و در نهایت باید ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.