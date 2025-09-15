باشگاه خبرنگاران جوان ـ اعظم قویدل درباره مراحل صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۹۰ گفت: این قانون برای رفع مشکلات ثبتی املاک و اراضی فاقد سند مالکیت که با قولنامه‌های عادی مورد معامله واقع شده‌اند و نیز مفروز و مجزی کردن املاکی که در محل به صورت مفروز در تصرف اشخاص است ولی با سند مالکیت مشاعی مورد معامله واقع شده‌اند، است. در اصل برای شش دانگ کردن اسناد مالکیت مشاعی مفروز التصرف به تصویب رسید و در اجرای این قانون از ابتدا تاکنون ۴۹۲۳۹۱۵ فقره پرونده تشکیل و رسیدگی شده و ۲۲۹۰۷۷۵ فقره رای مثبت از هیأت‌های موضوع این قانون نیز صادر و منجر به صدور سند مالکیت گردیده است.

وی افزود: صدور سند مالکیت نسبت به یک ملک یعنی تثبیت مالکیت شخص یا اشخاص در آن ملک با قید حدود، مساحت، نوع ملک، کاربری، حقوق ارتفاقی و... مشخص شده در سند مالکیت؛ بنابراین مردم برای تثبیت مالکیت خود باید نسبت به ثبت ملک و اخذ سند مالکیت اقدام نمایند.

قویدل تصریح کرد: از مزایای سند مالکیت می‌توان به اثبات مالکیت، تسهیل معاملات، حفظ امنیت حقوقی و قضایی معاملات، امنیت در سرمایه‌گذاری، جلوگیری از معاملات معارض، پیشگیری از جرائمی مانند فروش مال غیر، مزاحمت ملکی، تصرف غیر قانونی، تغییر کاربری بدون مجوز و کلاهبرداری اشاره کرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندان اگر ملکی دارند که فاقد سند مالکیت است، دو حالت برای آن ملک متصور است یکی اینکه ملک مورد تقاضا فاقد هرگونه سابقه ثبت است و دیگری اینکه ملک دارای سابقه ثبتی بوده ولی با قولنامه و بیع نامه عادی مورد نقل و انتقال واقع شده باشد.

وی گفت: در حالت اول اگر ملک مورد تقاضا، کل یا قسمتی از یک پلاک ثبتی است که آن پلاک فاقد سابقه ثبت است یعنی برای آن تاکنون اظهارنامه ثبتی نداده‌اند، متقاضی می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات اثبات‌کننده مالکیت از قبیل قولنامه عادی، مبایعه نامه، گواهی حصر وراثت و... به انضمام نقشه ملک و استشهادیه شهود مبنی بر تصرفات بلامعارض ملک توسط متقاضی یا همان مستدعی ثبت، نسبت به تقاضای ثبت ملک خود در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اقدام نماید. در این صورت پس از بررسی سوابق ثبتی و معاینه محل توسط مامورین ثبت و احراز تصرفات مالکانه متقاضی ثبت، اظهارنامه ثبتی ملک تنظیم و با انجام عملیات مقدماتی ثبت از قبیل انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و سپس تحدید حدود ملک، سند مالکیت ملک مورد تقاضا به نام متقاضی صادر می‌شود.

وی افزود: در حالت دوم متقاضی پس از تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی یا (UTM) از ملک مورد درخواست تحت سامانه شمیم توسط نقشه برداران سازمان نظام مهندسی و یا نقشه برداران برون سپار دارای کد SSBR از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه مزبور و مدارک و مستندات مالکیت ملک خود را در سامانه sabtemelk. ssaa.ir بارگذاری و تصویر مدارک برابر با اصل شده را به نشانی اداره ثبت اسناد و املاک وقوع ملک خود از طریق پست ارسال نمایند و در این صورت پس از بررسی‌های اولیه، هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف به درخواست متقاضی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی و تطبیق مستندات ارائه شده با سوابق ثبتی و استعلامات لازم نسبت به صدور رأی اقدام کرده و رای صادره در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محل منتشر و پس از گذشت مهلت اعتراض (دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی)، در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت حدنگار ملک به نام متقاضی اقدام می‌شود.

قویدل گفت: چنانچه ملک مورد تقاضا به نام متقاضی دارای سند مالکیت مشاعی باشد ولی قسمتی از پلاک ثبتی به صورت مفروزالرعیه در تصرف متقاضی باشد به طور مثال متقاضی مالک ۱۵۰ سهم مشاع از ۲۲۰۰ سهم شش دانگ یک پلاک ثبتی می‌باشد و در حال حاضر در ازای ۱۵۰ سهم مشاع مزبور، خانه‌ای را متناسب با سهم مشاعی خود خریداری و در تصرف دارد، می‌تواند در صورت تعدد مالکین مشاعی پلاک و عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی، از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، تقاضای سند مالکیت مفروز و شش دانگ ملک خود را بنماید که در این صورت نیز هیأت پس از بررسی تناسب تصرفات شخص با میزان مالکیت مشاع وی و تطبیق موضوع با ماده یک قانون تعیین تکلیف با صدور سند مالکیت شش دانگ ملک مورد تقاضا با ابعاد و مساحت موجود موافقت می‌نماید.

منبع: ایسنا