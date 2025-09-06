باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی تا امروز شنبه ۱۵ شهریور در جادههای مازندران اعمال میشود و محور چالوس امروز در صورت پرحجم شدن ترافیک یکطرفه میشود.
اجرای محدودیتهای مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.
وسیله نقلیه سبک
۲. محور چالوس:
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۵:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۷:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره ۲: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
وسیله نقلیه سنگین
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
کلیه خودروها
*تبصره ۱: تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) از ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۱ شهریور ماه تا ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۵ شهریور ماه ممنوع میباشد.
منبع:مرکز مدیریت راههای کشور