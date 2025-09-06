باشگاه خبرنگاران جوان - سید موید علویان، استاد بیماری‌های گوارش و کبد، گفت: ۶۰ درصد جامعه ایرانی دارای اضافه وزن است.

رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران، با عنوان این مطلب که چاقی در کل دنیا رو به افزایش است، افزود: در دنیا یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر اضافه وزن دارند.

علویان ادامه داد: گاهی چاقی با فشارخون، دیابت، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های قلبی و عروقی همراه می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که اساس درمان چاقی تغییر سبک زندگی است، افزود: البته گاهی ما با افراد چاق مواجه می‌شویم که قادر به کاهش وزن خود نیستند و در این شرایط باید راه دیگری پیش پای آنها قرار دهیم.

علویان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی باید از آمپول‌های لاغری استفاده کنند، گفت: در ابتدا، باید مردم را به تغییر سبک زندگی ترغیب کنیم. ما به هیچ وجه تبلیغ کننده دارو نیستیم بلکه مبلغ تغییر سبک زندگی هستیم؛ اما زمانی که چالشی برای کاهش وزن فرد وجود دارد، می‌توان این آمپول‌ها را مدنظر قرار داد.

استاد بیماری‌های گوارش و کبد، افزود: با کاهش وزن، شانس اینکه برخی بیماری‌ها در آینده کم شود وجود دارد. می‌توان تصور کرد در آینده بشر به این نتیجه برسد که کاهش وزن به هر شیوه‌ای از جمله تزریق آمپول‌های لاغری، ریسک برخی از سرطان‌ها را کاهش داده است.

منبع: مهر