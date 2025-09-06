استاد بیماری‌های گوارش و کبد، مهم‌ترین راهکار مقابله با چاقی را، تغییر سبک زندگی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید موید علویان، استاد بیماری‌های گوارش و کبد، گفت: ۶۰ درصد جامعه ایرانی دارای اضافه وزن است.

رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران، با عنوان این مطلب که چاقی در کل دنیا رو به افزایش است، افزود: در دنیا یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون نفر اضافه وزن دارند.

علویان ادامه داد: گاهی چاقی با فشارخون، دیابت، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های قلبی و عروقی همراه می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که اساس درمان چاقی تغییر سبک زندگی است، افزود: البته گاهی ما با افراد چاق مواجه می‌شویم که قادر به کاهش وزن خود نیستند و در این شرایط باید راه دیگری پیش پای آنها قرار دهیم.

علویان در پاسخ به این پرسش که چه کسانی باید از آمپول‌های لاغری استفاده کنند، گفت: در ابتدا، باید مردم را به تغییر سبک زندگی ترغیب کنیم. ما به هیچ وجه تبلیغ کننده دارو نیستیم بلکه مبلغ تغییر سبک زندگی هستیم؛ اما زمانی که چالشی برای کاهش وزن فرد وجود دارد، می‌توان این آمپول‌ها را مدنظر قرار داد.

استاد بیماری‌های گوارش و کبد، افزود: با کاهش وزن، شانس اینکه برخی بیماری‌ها در آینده کم شود وجود دارد. می‌توان تصور کرد در آینده بشر به این نتیجه برسد که کاهش وزن به هر شیوه‌ای از جمله تزریق آمپول‌های لاغری، ریسک برخی از سرطان‌ها را کاهش داده است.

منبع: مهر

برچسب ها: اضافه وزن ، چاقی
خبرهای مرتبط
دارو‌های مشتق از تریاک؛ ضرورت حیاتی برای اتاق عمل و بیماران صعب‌العلاج
مصرف مکمل ویتامین D در زنان باردار چاق ممنوع است؟
تولید داروی اسپارتینا برای دیابت و کاهش وزن برای اولین بار در کشور
ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
معلوم میشه مردم ایران خیلی فقیر و بدبختن
۰
۱
پاسخ دادن
نشان دانشمند جوان برای نخستین‌بار به ۳ نخبه جهان اسلام اعطا شد
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
مشارکت بخش خصوصی کلید تحول دیجیتال در دولت الکترونیک
اضافه شدن قابلیت‌های جدید به سامانه نسخه‌نویسی بیمه سلامت
صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، رد یا تأیید قطعی نشده است
آخرین اخبار
صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، رد یا تأیید قطعی نشده است
اضافه شدن قابلیت‌های جدید به سامانه نسخه‌نویسی بیمه سلامت
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
مشارکت بخش خصوصی کلید تحول دیجیتال در دولت الکترونیک
نشان دانشمند جوان برای نخستین‌بار به ۳ نخبه جهان اسلام اعطا شد
آیا آب با لیمو به کاهش وزن کمک می‌کند؟  
مدارس تا پایان شهریور از شنبه تا چهارشنبه دایر هستند/ ۷۵۰ هزار دانش‌آموز برای دریافت کتب درسی ثبت‌نام نکرده‌اند
اهمیت بهداشت خواب دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی
رسانه‌های اجتماعی چگونه سلامت اینفلوئنسر‌ها را تهدید می‌کند؟
اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون تربیت مدرس اعلام شد
دستورالعمل اجرایی آموزش راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی ابلاغ شد
آمریکا در آستانه باخت در رقابت بر سر ماه به چین
رونمایی موتورولا از گوشی جدید خود با کیفیت دوربین متمایز
اثرات نوشیدنی‌های انرژی‌زا بر بدن و خطرات سلامتی آنها
استفاده بی‌مورد از ایرپلاگ می‌تواند به گوش آسیب بزند
کمبود معلم نداریم/ حضور حدود ۵۰ هزار معلم جدید در کلاس‌ها از مهرماه
رشد ۶۰ درصدی درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته
کاهش ۴۰ درصدی مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی/ افزایش هزینه‌های جراحی به دلیل تغییرات نرخ ارز
جعل برند‌های معتبر دلیل اصلی مشاهده دوباره کالا‌های تقلبی
دارو‌های مشتق از تریاک؛ ضرورت حیاتی برای اتاق عمل و بیماران صعب‌العلاج
ثبت ۲۴ هزار و ۹۱۷ ماموریت برای اورژانس تهران در هفته گذشته
زمان ثبت‌نام دانشجویان علمی کاربردی اعلام شد
۶۰ درصد ایرانی‌ها اضافه وزن دارند
توصیه‌هایی به داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته مناسب
اصلاحات دفترچه راهنمای کنکور امروز منتشر می‌شود
نانوحباب؛ فناوری نو برای امنیت غذایی پایدار
افراد میانسال در معرض خطر ضربان قلب نامنظم هستند
خوراکی‌های مفید برای سلامت دندان
زمان صرف صبحانه بر طول عمر اثر می‌گذارد
آنفلوآنزا؛ از شایع‌ترین بیماری‌های فصل سرما/ میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا