افشای جزئیاتی جدید از پرونده رسوایی «اپستین» + فیلم

انتشار اسناد جدید از ارتباط نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با قاچاق جنسی در پرونده اپستین پرده برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش های جدیدی که توسط گروه هکری «حنظله» از ایمیل شخصی ایهود باراک نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، مکالمات مخفی او را افشا کرده که ارتباطش با باند قاچاق جنسی آمریکا را نشان می دهد.پرونده ای که در چند ماه های اخیر ردپای مقامات آمریکایی از جمله ترامپ هم دیده می شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
در سالن اتاقی در این جزیزه که بهش جزیزه شیطان می نامند
عکس کلینتون رییس جمهور امریکاست که لباس خانمش را پوشیده با کفش های پاشنه بلند
معلوم نیست نقاشی است یا عکس اوست
ترامپ قبلا در مورد جفری اپستین گفته بود .مرد جالبی است و علاقه به دختران جوان دارد ..حالا همه چیز را انکار و حاشا میکند ..در یوتیوب موجود است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
جفری اپستین 20 دختر زیبا و طبق استاندارهای مدل را در
نظر گرفته بوده تا از این خانم کودکان بوجود اورد و
در تجارت برده داری جنسی استفاده کند
که به ارزویش نرسید و کار نیمه تمام باقی ماند
باید فیلم سینمایی و مستند راجع به این مرد صهیونیست ساخته بشه تا غرب زدگان در ایران بفهمند که
استعمار و استکبار صهیونیست برای بشر چه خوابهای شومی دیده اند ..و متوجه خطر این فرقه و غرب گردند
